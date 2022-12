La chihuahuense Mane Ortiz lanzará su tema y video “Junto a ti”, este sábado

La chihuahuense Mane Ortiz quien cuenta en su página de TikTok con 129 mil seguidores a quien le gusta también cantar todo tipo de género musical como banda, mariachi, reguetón, balada, pop, informó que va estrenar su primer video este sábado próximo a las 8:30 de la noche por el canal de Xpertos Music, y que se titula “Junto a ti” por lo cual hace una invitación a todos sus fans para que no se pierdan de este tema que es de su autoría.

“Es una balada, la cual habla que después de pasar por una mala relación y sufrir el duelo, uno encuentra el amor y a la vez paz mental, me inspiré en la música de Kevin Kaarl a quien admiro, también Ed Maverick, Juan de Dios Pantoja, Kenia Os y Kimberly Loaiza me gustan sus canciones, y pues será mi debut, ya había escrito anteriormente, pero no había dado a conocer ninguna melodía hasta este sábado”, dijo emocionada la joven de 18 años.

Probablemente algunas personas ya han escuchado a Mane quien ha participado en varios concursos de canto colocándose entre los primeros lugares, también tuvo la oportunidad de estar en “Expresa tu Talento”.

Mane Ortiz, chihuahuense / Foto: Cortesía | Xpertos

La primera canción que la joven se aprendió fue la de “Besos y copas” interpretada por la famosa Jenny Rivera, quien expresó que probablemente saque algún cover de ella.

Ahora la podrán visualizar en este videoclip que fue filmado en Santa Eulalia en una iglesia abandonada donde, claro está, la protagonista del filme es ella quien estará acompañada de un modelo, quien dará vida al personaje de su nuevo amor.

Expresó que aparte de estar promocionando en los próximos meses su tema, para el 2023 desea sacar más melodías propias, indicando que tiene ya algunas que escribió hace algún tiempo y que son del estilo balada, por lo cual su propósito es consolidarse como cantautora; aunque menciona que lo que más se le da es la banda, así que no se cierra a la posibilidad de grabar este tipo música en un futuro no lejano.

Es de mencionar que otra de las bellas artes que le gusta a la tiktoker es el baile por lo cual es el contenido que maneja en esta plataforma, subiendo videos nuevos cada día

Asimismo, ha colaborado con otros colegas como el famoso Rod Contreras, siendo de los clips con los que cuenta más reproducciones que en poco tiempo llegarán al millón, indica que también acaban de terminar unos contratos en los cuales colaboró con marcas de renombre.