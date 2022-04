La chihuahuense Oka Giner se estrena en serie de HBO Max

Acaba de estrenarse, por la cadena de televisión HBO Max, una serie donde ella interpreta a una veinteañera que quiere salir adelante a fin de destacar como adulta.

“¡Increíble! Tuvimos muy buena aceptación del público y la verdad estoy muy contenta de que los “Ninis” hayan visto la luz. Hasta lloré de la alegría”, fueron las primeras palabras de la chihuahuense Oka Giner que dio en entrevista para este medio de comunicación sobre esta nueva comedia de HBO Max en la que participa y que trata sobre cinco veinteañeros y sus intentos por salir adelante en una carrera contra reloj hacia la edad adulta. “Conecté con la Oka que llegó hace 10 años a México, creo que si eres de provincia y vienes a la ciudad te puedes identificar mucho con Valeria. Conecté con la Oka que compartió casa con roomies y me dio mucha nostalgia porque reviví esa etapa de mi vida que fue fundamental para quien soy hoy y muy bonita”, indicó.

Asimismo, la actriz sigue en grabaciones de “Corazón Guerrero”, que ya se puede disfrutar por el Canal de las Estrellas, de igual forma indica que en el mes agosto podrán verla en “Donde hubo fuego”, gran apuesta de Netflix para Latinoamérica que fue escrita por José Ignacio Valenzuela “El Chasca” y también está por iniciar las grabaciones de “Madre sólo hay dos”, tercera temporada, por lo cual sus seguidores la verán en varios proyectos.

Sobre su trayectoria de 10 años indica que le gusta porque hace lo que ama y puede vivir de eso, siendo su meta como actriz vivir toda su vida de esta pasión que ama tanto. “Honestamente no quisiera retirarme nunca, quisiera pasar mi vida en un set y poder interpretar personajes de mamá y hasta de abuela”, de igual forma, la actual Oka Giner le dice a su Oka del pasado que disfrute el proceso, “parece que no es fácil, pero en 10 años todo lo que soñaste se va hacer realidad. Las decisiones que te parecen hoy difíciles, son las correctas. Aprovecha tu edad y come el triple de fotutos con salsa”.

Manifestó que tiene miedo a los temblores y que sus pasatiempos son ir al gimnasio, al teatro, bailar, leer y disfrutar una buena serie con su novio, comiendo pizza en el sillón de su hogar casa con sus perros.

“Los quiero mucho y aunque lo que voy a decir va a soñar muy cursi: tómense un momento para ver el cielo de Chihuahua, en ningún lugar se ve igual de bello que allí”