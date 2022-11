La chihuahuense Pau Laggies estará en Tecate Pa’l Norte 2023

La cantante, compositora y bailarina chihuahuense Paulina Laggies anunció en sus redes sociales que formará parte del elenco del festival Tecate Pa´l Norte 2023, la máxima fiesta musical del territorio regio donde se encuentran intérpretes y bandas para ofrecer sus mejores interpretaciones.

“Pal’ Norte ha sido de los sueños más grandes de mi vida y hoy ver mi nombre en la cartelera no sé qué sentir pero no lo puedo creer, nos vemos en @tecatepalnorte 2023!!! No tengo palabras para agradecerle a toda la gente que me quiere y escucha”.

Extendió las gratitud a su familia, amigos y al equipo que trabaja con ella, por –dijo- ayudarla a cumplir una meta; esto mensaje lo compartió en su cuenta de Facebook.

Foto: Instagram Pau Laggies

Mejor conocida como Pau Laggies, compartirá escenario con cantantes de la talla de Sebastián Yatra, Julieta Venegas, Manuel Turizo, Café Tacvba, Carín León y Wisin & Yandel.

Como nunca en la historia del festival, esta edición se realizará durante tres días consecutivos: 29 de marzo, 1 y 2 de abril del año entrante con sede en el Parque Fundidora de Monterrey.

Según se anunció con anticipación el encuentro musical ofrecerá diferentes precios ajustables a la economía de cada persona y será a partir de las 2 de la tarde del 7 de noviembre cuando se encuentren disponibles en la plataforma de Ticketmasters.

El acomodo del público se divide en diferentes secciones en referencia al pago del boleto: general, general +, ascendente, vip y hospitality, todos tiene acceso al festival y sus 9 escenarios, sin embargo quien tenga oportunidad de comprar el boleto más costoso disfrutará de servicios adicionales como guardarropa, vista a escenarios principales y baterías para carga de celular.

Tecate Pa´l Norte congrega música, arte y tradiciones norteñas, su historia data del 2012 y es un escaparate para talento nacional e internacional.