La comediante Alexis de Anda viene muy "cósmica" a Chihuahua

Llegará a Chihuahua la standupera Alexis de Anda con su show “Cósmica” donde abordará diversos temas como sólo ella sabe hacerlo para que el público pueda disfrutar de una noche agradable este 27 de enero, a las 21:00 horas, en el centro de espectáculos Arena Corner Sport, siendo un show totalmente para adultos, y los boletos ya están disponibles en Don Boletón los cuales tienen un costo de $415.00.

La comediante inició su trayectoria humorística participando en el show Stand Up Comedy y Comedy Central Roast, y en el 2011 hizo parte del elenco en la telenovela mexicana “El Octavo Mandamiento” y “Fashion Police”; algunos de sus shows han sido catalogados como de los mejores en México.

Asimismo, siempre se encuentra activa a través de sus rede sociales donde sube algunos pequeños videos saliendo en algunos acompañadas con algunos de sus colegas y de manera solitaria, en los cuales logra llamar la atención causando risas y que hoy en día se siguen reproduciendo cada uno de sus sketches, y por si fuera poco cuenta con su propio especial en Netflix titulado “Mea Culpa”.

Con más de una década de trayectoria en la industria del medio artístico, la comediante mexicana ha utilizado el humor para abordar temas importantes y tal vez polémicos, como el consumo de la cannabis, el poliamor y el feminismo y que a pesar de las dificultades propias de la industria, ha logrado posicionarse como una de las iniciadoras del movimiento del stand up en México y se ha presentado en importantes festivales como el Vive Latino y Coordenada.

Por otra parte, en entrevista con el Diario de Querétaro de la OEM, se le cuestionó cómo veía el papel de las mujeres en la comedia y si se han abierto espacios: “Ha sido un camino que no ha sido fácil porque al final esta industria está basada en el machismo y los hombres que dirigen todo, es un medio que no sido fácil para las mujeres, porque nos toca trabajar de noche, trabajar en bares, espacios que no siempre son seguros y sientes que tienes que hacer este doble esfuerzo para ganarte el lugar.

“Las mujeres sentimos esa necesidad de comprobar, algo que los hombres ya dan por sentado, nosotras tenemos que hacer una doble lucha por creernos que nuestra palabra vale, que nuestra voz es importante, que no nos quieran pagar menos, hay muchas capas en el techo de cristal, pero lo bonito es que en tantos años que llevo haciendo stand up de las cuatro comediantes que éramos cuando yo empecé, ahorita ya hay 50, entre más y menos profesionales

“Pero veo que existen más y más espacios seguros, más propuestas y más shows, se va abriendo más este camino para nosotras, nos vamos ayudando, somos sororas y nos apoyamos, ojalá que en algún momento ya no sintamos que hay que hacer un doble esfuerzo para ganarnos la mitad de lo que gana un hombre”, expresó.

¿QUÉ ES STAND UP?

También llamado show de risa o comedia en vivo en algunos países de habla hispana, es un estilo de comedia donde el comediante y humorista se dirige directamente a una audiencia presente en el lugar, con un texto que expresa su visión del mundo

A diferencia del teatro tradicional, el comediante de stand up mantiene un estilo de interacción con el público, que suele incluir diálogos cortos con la audiencia, también se usa el anglicismo stand-up comedy (literalmente, “comedia de pie”), expresión que alude a la característica típica del género: un comediante de pie, con un micrófono, frente a un público y sin otros elementos dramáticos.