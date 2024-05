¡La consentida de Chihuahua! Aída Cuevas honra a la música mexicana en el Teatro del Pueblo

El Teatro del Pueblo se llenó de música mexicana con una de las grandes exponentes de este género vernáculo, Aída Cuevas, quien llegó acompañada de su hija Valeria y el cantante originario de Ciudad Juárez, Gerardo Fierro para ofrecer al público un concierto lleno de éxitos que ha logrado a largo de sus casi cinco décadas de trayectoria.

Antes de iniciar el espectáculo la señora Aída Cuevas ofreció una rueda de prensa, y El Heraldo de Chihuahua preguntó ¿cuál había sido el momento más difícil de su carrera que hasta llegó a pensar ‘tirar la toalla’?:

“Todos, posiblemente, pensamos eso, en mi caso fue la difusión tan poca que hay en la música ranchera, y fue hace exactamente 20 años que iba a ‘tirar la toalla’ dije yo ya no voy a cantar más por el poco apoyo, no hay disqueras, programas de televisión, entre otras cosas, pero gracias a Dios recapacité y dije ni modo es lo que me tocó es el género que escogí y lo voy a defender”, indicó.

Por otro lado, al solicitarle algún mensaje para los mexicanos que han dejado su tierra y quienes al escuchar su música añoran volver a regresar a México: “Tengo la fortuna de cantar mucho en Estados Unidos para mis paisanos y es donde hacemos un click, hay una muy buena comunicación, y ellos van a escuchar canciones de José Alfredo, Juan Gabriel, entre otros tantos compositores que nos han dado gloria y gracias a ellos estamos aquí nosotros como intérpretes, así que cuando llego y les cantó las melodías que ellos quieren escuchar es algo que me llena de mucho gozo, emoción y nostalgia y me siento orgullosa y doy gracias a Dios de haberme puesto en este camino.

“Porque ya quedamos pocos cantantes, Gerardo Fierro, quien es mi ahijado, quien canta maravilloso y ahora Valeria, quien está empezando la carrera me da mucho gusto porque no hay intérpretes mujeres, y ahora es la tercera gira que Valeria va conmigo y nos va muy bien, la gente goza mucho porque llevamos un pedacito de México a cada lugar”, señaló.

De igual manera expresó que a lo largo de su extensa carrera lleva 44 producciones discográficas, y entre sus siguientes proyectos es viajar a Japón donde realizará un video ya grabará en japonés con mariachi, con el objetivo de abrirse el mercado en la cultura asiática.

Por otro lado, en la reunión informativa, también tomó la palabra su hija Valeria quien dijo: “Guardamos siempre lo mejor para Chihuahua, porque aquí nos hacen sentirnos en casa, y nuestro amor es correspondido por la música mexicana, y como artista independiente ha sido muy bonito por el tema “Las traicionadas”, justamente ustedes la hicieron primer lugar en la radio por cuatro semanas consecutivas y fue una sorpresa súper grata.

“Ahora les vengo a presentar un nuevo tema ‘Mi canto’ y el video justamente también hoy lo vamos a estrenar, el cual se pensaba lanzar el 30 de mayo, pero por ser Chihuahua decidimos hacerlo ya aquí, esperando que también este tema lo hagan suyo”.

Hasta este momento la gente continúa arribando a la explanada del Teatro del Pueblo para escuchar la música de Aída Cuevas quien ha estado cantando diversos melodías entre ellas, las composiciones que le hizo Juan Gabriel que fueron coreadas por el público, así como otras más, indicativo que Aída cuenta con seguidores fieles que se saben de principio a fin cada tema que canta.