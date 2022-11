¡La Más Draga en Chihuahua! Participantes darán show junto a drag queens locales

¿Eres fanático de La Más Draga? Tenemos buenas noticias para ti, tres drag queens de la cuarta temporada, darán show en Chihuahua y lo mejor es que estarán acompañadas por dragas locales.

Desde hace aproximadamente cuatro años, el programa de La Más Draga revolucionó el mundo del drag pues ayudó a catapultar a la fama a decenas de artistas nacionales (e internacionales en las últimas dos temporadas) ayudándolas a exponenciar su trabajo y demostrando que hay muchísimo talento.

En Chihuahua hay muchísimo talento drag, tal es el caso de Axelle De Vil, Marina Menta y Tamara Rush, quienes acompañarán a las feminozas de La Más Draga/Foto: Instagram @tamara_rush1 | @marinamenta_ | @axellemarquez

Drag Queens Chihuahuenses que han resaltado en su paso por La Más Draga

De hecho, en el reality de La Más Draga, dos artistas pusieron muy en alto en nombre de Chihuahua, pues mostraron maquillajes y vestuarios impecables, así como shows que dejan boquiabierto a cualquier, ellxs son Iris XC Queen de la temporada cuatro y Huma Kyle de la quinta temporada (que se está transmitiendo actualmente).

Iris XC y Huma Kyle son dos drag queens que han participado en el reality show de La más Draga/Foto: Instagram | @humakyle

Iris XC logró llegar a la final en su temporada, y ganó el cuarto lugar de la competencia gracias a sus icónicos looks. Pese a que Huma Kyle no logró llegar a la final, sí se quedó para siempre en el corazón de todos los fans del drag, gracias a su carisma, su humor, sus looks y su forma tan peculiar de ser.

¿Qué drag queens de La Más Draga vendrán a Chihuahua capital?

Gracias a La Más Draga, programa que se transmite por Youtube, es que podemos tener un acercamiento con artistas 360 de la talla de Lupita Kush, Leexa Fox y Elektra Vandergeld (tercer lugar de la cuarta temporada), quienes se presentarán el próximo 11 de noviembre en ROW Chihuahua y nos darán una prueba de todo lo que pueden hacer en el escenario, eso sí, siempre portando sus icónicos vestuarios, pelucas y maquillaje.

Estas tres reinas de la moda y el espectáculo, participarán en el evento 11:11 Make a B*tch, donde también participarán drag queens locales como Axelle De Vil, Marina Menta y Tamara Rush.

¿Cuándo se realizará el evento y cuánto cuestan los boletos?

Si te encanta el mundo del drag y quieres ver a artistas locales y a las feminozas de la cuarta temporada, no te puedes perder este evento que estará lleno de glamour, música, baile, y mucho brillo, además, te aseguramos que pasarás un momento totalmente increíble.

El espectáculo se realizará en ROW Chihuahua el viernes 11 de noviembre a las 9 de la noche y los boletos puedes adquirirlos en en el restaurante The Happy Munch, acá te dejamos los costos:

PREVENTA

General $250 pesos

VIP $350 pesos

DÍA DEL EVENTO

General $350 pesos

VIP $450 pesos

Así que ya lo sabes, corre a comprar tu boleto porque se acaban. Si te queda alguna duda, no dudes en comunicarte al (614) 438 8006 o mandar un mensaje a las redes sociales de The Happy Munch, para que te den más informes.