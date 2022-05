La música es poderosa, ha influido demasiado en mi vida: Simone Simons

LEON. “La música es poderosa, ha influido demasiado en mi vida, he escuchado de todo, he escrito, involucra tantas cosas y algo de eso es llevarla a toda la gente”, explica Simone Simons, vocalista de la banda neerlandesa Epica que se prepara para visitar México.

“Esta pandemia nos ha puesto muchos obstáculos como no poder estar con los fans, ahora estamos en una etapa donde ya podemos disfrutar de nuestros amigos y familia. Ahora sí es tiempo de llevar la música y divertirnos, sacarle sonrisas a esos rostros y que conecten sus sentidos con ella”, agregó la cantante.

Con su extraordinaria calidad vocal, que ha identificado a Epica desde 2002, año en que la banda vio la luz, Simons espera seguir llevando su música, sus letras y su estilo a todos los seguidores de esta agrupación de metal sinfónico.

Simone Simons, Mark Jensen y compañía, se encuentran listos para regresar a México con motivo de su quinta gira global, recordando que fue de 2014 a 2016 cuando se montaron en el avión para llevar a varios rincones del planeta el The Quantum Enigma World Tour.

En entrevista exclusiva con El Sol de León, la vocalista de la banda comentó que su regreso al país es motivo de alegría, sobre todo porque los últimos dos años han sido complicados debido a la pandemia de Covid-19, que en su momento llegó a dañar de forma brusca a la industria musical con la cancelación de conciertos y giras.

“Ha sido un tiempo complicado para todo el mundo, nosotros paramos los planes del tour, tuvimos que cuidarnos, pero este tiempo también fue el necesario para seguir trabajando, pudimos completar un nuevo álbum de estudio y estamos todos bien en tiempos tan difíciles. Después de poco más de dos años retomamos un tour largo, solo habíamos hecho algunos conciertos sencillos, nada que implicara viajar tanto, recién nuestros primeros grandes conciertos los hicimos en agosto del año pasado y estamos felices de ir a México, nos encanta ese país”, comentó Simons.

El periodo de confinamiento, fue aprovechado para “planear y detallar como sería nuestro regreso a los escenarios, nos ayudó a hacer algunas presentaciones vía streaming, la respuesta fue grandiosa, la verdad nunca lo habíamos hecho y nos organizamos para alistar nuevos proyectos, escribimos un poco y ahora estamos de vuelta para retomar muchas cosas, una de esas este tour”.

AMANTE DE FRIDA KAHLO

La mezzosoprano holandesa confesó ser una ferviente admiradora de la cultura mexicana, en especial de la obra de la pintora Frida Kahlo.

“De México lo amo todo, la gente, la cultura, la comida, su historia, tiene un clima perfecto y me fascina Frida Kahlo, sé que no es una cantante, no tiene que ver mucho con lo que yo hago, pero toda ella me encanta, creo que es una persona que influyó en la cultura de ese país y por supuesto me gusta tomar tequila y uno que otro mezcal”, dijo Simone Johanna.

Y si bien una gira en el extranjero resulta exhaustiva, con muy poco tiempo para poder disfrutar los placeres locales, Simons espera conocer mucho más de México, sobre todo de una ciudad como León, la cual no había tenido la oportunidad de visitar.

“No sé cuánto tiempo vayamos a tener para conocer las ciudades, a veces esto es tan difícil porque tienes que correr del aeropuerto al hotel, del hotel al concierto, luego regresar al hotel a descansar un poco o incluso a volar al siguiente destino, es complicado ese lado y espero tener algo de tiempo para conocer más las ciudades en las que estaremos, pero México es muy pintoresco, un país increíble y su gente igual, nuestros fans mexicanos son los mejores”.

Un mes, nueve ciudades, serán parte de la etapa mexicana del Omega Tour 2022 de la banda de metal sinfónico. Abyss of time-countdown to singularity, Freedom-the wolves within y Rivers, son los primeros tres sencillos que se desprenden del álbum Omega lanzado el 26 de febrero de 2021 y el cual inspira la gira.

Será en León donde Epica cierre su visita en México, el 21 de mayo en el Foro del Lago. Las otras plazas a las que llegará el Omega Tour serán: Chihuahua (10 de Mayo), Toluca (12 de Mayo), Ciudad de México (13 de Mayo), Monterrey (14 de Mayo), Guadalajara (15 de Mayo), Puebla (17 de Mayo), Querétaro (19 de Mayo) y San Luis Potosí (20 de Mayo).

En su discografía, Epica cuenta con otros siete trabajos de estudio como The phantom agony (2003), Consign to oblivion (2005), The divine conspiracy (2007), Design your universe (2009), Requiem for the indifferent (2012), The quantum enigma (2014) y The holographic principle (2016). Con información de Vanessa Hernández.