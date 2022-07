La vez que Marilyn Monroe fue a Ciudad Juárez para divorciarse

En forma discreta a tal grado que pasó desapercibida para sus admiradores, aquel viernes 20 de enero de 1961, la diva de Hoolywood, Marilyn Monroe cruzó la frontera de México y Estados Unidos para dirigirse al Centro de Ciudad Juárez.

Ese día sería uno cualquiera para la mayoría de los habitantes de Ciudad Juárez acostumbrados ya para entonces al ir y venir de los turistas, al trajinar de los vehículos yendo y viniendo de El Paso, Texas y el tren partiendo en dos la zona urbana; pero pronto sería recordado por décadas.

¿Cuál fue el motivo de la visita de Marilyn Monroe a Ciudad Juárez?

Fue en la época de los 60’s cuando el periódico El Continental consignaría un día después en su primera plana la visita fugaz a Ciudad Juárez de la actriz, una de las máximas estrellas del momento de Hollywood.

La diva no vino a ofrecer algún espectáculo de entretenimiento, tampoco a disfrutar de la vida nocturna de la frontera.

El matutino juarense destacaba que la estrella del cine estadounidense que se popularizó años atrás con cintas como “Los Caballeros las Prefieren Rubias” y “Cómo Casarse con un Millonario”, viajó a esta ciudad para acudir al Juzgado Primero de lo Civil para tramitar y consumar su divorcio del dramaturgo Arthur Miller.

Proceso de divorcio de Marilyn Monroe en Juárez

Los abogados representantes, Aureliano González Vargas, por parte del escritor y Arturo Sosa Aguilar, de parte de la actriz, se encargaron de todo lo necesario para que Marilyn acudiera nada más a firmar.

Lo anterior, aprovechando las ventajas de la Ley del Divorcio de Chihuahua expedida en 1932 por el gobernador Roberto Fierro, para incentivar la recolección de impuestos.

Una normativa que a la larga le dio a Ciudad Juárez fama como un lugar para divorcios y matrimonios rápidos o “al vapor”, como fueron conocidos.

La comparecencia se llevó ante el juez Miguel Gómez Guerra y su secretario Rodolfo Silva, bajo el procedimiento de “Divorcio Necesario”, en la oficina del Juzgado del Distrito Bravos ubicada entonces frente al monumento a Benito Juárez.

El 23 de enero, en tan solo 4 días, su matrimonio quedó formalmente disuelto en Ciudad Juárez.

Brenda herrera | El heraldo de Juárez

Fue escándalo internacional la separación de Marilyn Monroe

La presencia de la diva pasó desapercibida prácticamente en ese momento, sólo El Continental la publicaría al día siguiente de su presencia en esta frontera, pero después ocuparía las primeras planas de los periódicos de todo el mundo donde cada paso que daba la diva era consignado y cuyo divorcio en esta ciudad resultó en un boom mediático.

La actriz viajó de Nueva York a Dallas y de esta ciudad a El Paso, Texas y el 20 de enero cruzó la frontera para formalizar en Ciudad Juárez su solicitud de separación, casualmente el mismo día que John F. Kennedy asumía como presidente de Estados Unidos, con quien Marilyn Monroe se vio involucrada sentimentalmente hasta el día de su muerte, ocurrida el 5 de agosto de 1962.

Motivos de la separación de Monroe

En los escritos presentados por el abogado Sosa para promover la separación, la diva argumentaba: “El demandado es de carácter incompatible con la suscrita, lo que ha hecho imposible la continuación de nuestra vida matrimonial, al grado que desde el mes de noviembre de 1960 nos encontramos separados el uno de la otra y no siendo posible ninguna reconciliación me veo en la necesidad de demandar este divorcio para que sea disuelto el vínculo matrimonial que nos une, y se me restituya mi nombre de soltera”.

Marilyn Monroe firmando autografos / Foto: @marilynmonroe | Instagram

El juicio de divorcio quedo asentado en el expediente número 4061961 que se encuentra en el Archivo Histórico del Supremo Tribunal de Justicia de Chihuahua y que contiene 15 hojas con el proceso de separación de Monroe y Miller, así como con la sentencia de divorcio.

La declaración de nulidad del matrimonio se dio tras la publicación de ese documento, para lo cual se hizo un pagó de 500 pesos el 24 de enero de 1961.

En el expediente quedo asentado que el 19 de enero de ese año la pareja divorciada, finiquitó sus derechos patrimoniales existentes en Estados Unidos y que no tuvieron hijos en 4 años de matrimonio.