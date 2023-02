La youtuber Ana Saucedo logra llegar al millón de suscriptores en YouTube

Con seis años de trayectoria, una de las influencer que siempre está activa en sus redes sociales es Ana Saucedo, quien se encuentra feliz por lograr una meta más en su vida al llegar al millón de suscriptores en su canal de YouTube, por lo cual agradece y dedica este triunfo a sus seguidores, cantidad que es reconocida por la plataforma y quien ya le envió su placa por superar, hoy en día, la cantidad mencionada.

“Es muy padre, bonito, es algo que la verdad nunca busqué esto, de ser una youtuber, o querer buscar las placas, nunca lo pensé, simplemente fui subiendo videos para entretener, sin embargo, a la gente le fue gustando mi contenido, llegó el premio y por supuesto que da emoción, más porque era algo que no esperaba”, comentó en entrevista para este medio Ana Saucedo.

Te puede interesar: Jaime Arm: De dormir en la calle a ser el primer Youtuber rarámuri

“Yo empecé a monetizar, creo, no recuerdo bien la cifra, después de los 10 mil suscriptores, pero teniendo aún menos del millón se puede generar dinero bastante bien, en la actualidad estoy generando por short (videos cortos, no más de un minuto), por así decirlo es mi trabajo, los clips largos no es lo mío, pero sí me gustaría hacerlo también, no me cierro a la posibilidad de incursionar en ellos.

“Me enfoqué al 100 por ciento ya en mi canal en septiembre del 2022, y a los tres meses logré los 100 mil suscriptores, lo cual también tengo una placa por dicha cantidad, asimismo, cuento con varios short que ya superan el millón de reproducciones, en algunos participa mi novio donde hacemos comedia, drama, hacemos sketch de situaciones de la vida diaria.

“También he estado subiendo algunos de mis viajes que he realizado, los he estado editando y voy a seguir creando contenido sobre estas travesías para que la gente pueda conocer más o menos cuánto cuesta ir a tal lugar, cómo poder ahorrar, entre otras cosas que involucre el viajar, por lo cual deseo enfocarme en un futuro cercano a este contenido de lleno, ya que como había comentado precisamente a este medio anteriormente, mi sueño es viajar, como lo hace Luisito Comunica, que informa en cada recorrido que hace”, expresó la influencer.

Guachochi Jaime Aventura, el youtuber rarámuri muestra la belleza de Guachochi

Ana Saucedo cuenta con la carrera de Arte Digital y Multimedia, la cual estudió en línea, egresando de la Universidad Única, conocimientos que aplica en sus redes sociales donde cuenta en YouTube con 1.08 millón de suscriptores, TikTok 4.1 millones de seguidores, Instagram 176 mil, Facebook 156 mil, siendo sus fans todo tipo de edad, desde los 10 años hasta adultos, quienes, algunos, la reconocen en la calle y le piden tomarse una foto con ella, dando a conocer que es en TikTok donde los menores a 20 años son sus principales admiradores.

El éxito que tiene hasta este momento considera que se debe a estar subiendo ideas nuevas en YouTube donde, señala, tiene aproximadamente 600 videos desde sus inicios, cantidad que irá incrementando con material fresco para tener cautivos a sus internautas, y lograr la siguiente placa que es el reconocimiento de llegar a los 10 millones de suscriptores.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Agradezco mucho a mis simpatizantes quienes siempre me han comentado de que no cambie, que tenga siempre los pies firmes en la tierra, ya que a mucha gente se le suben los humos, pero en mi caso siempre me han agradecido mucho por el contenido y porque siempre trato de responderles lo más que puedo para demostrarles mi interés, que vean que siempre estoy al pendiente de ellos como ellos lo están de mí, les doy las gracias a cada uno de ellos, y para las personas que no me conozcan, pues soy Ana Saucedo y pueden localizarme en mis redes”, finalizó.

Foto: Cortesía | Ana Saucedo

Dato: en sus redes sociales tiene la cantidad de 1.08 millón de suscriptores en YouTube, en TikTok 4.1 millones de seguidores, Instagram 176 mil, y Facebook 156 mil