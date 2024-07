Lalo Armendáriz en Encuentro Santabarbarino: ¿En qué fecha se presentará el músico parralense?

El estado de Chihuahua, sobre todo la región sur, se ha caracterizado por ser semillero de grandes compositores e intérpretes de la música en sus diversos géneros. Por ello, eventos como el Encuentro Santabarbarino son un marco ideal para la proyección de artistas talentosos.

Este año se llevará a cabo en su edición XXXIV del 27 de julio al 4 de agosto. Serán nueve días de fiesta, y de presentaciones artísticas y culturales para deleite del turismo de verano y de los habitantes de esta comunidad y de todo el estado de Chihuahua.

¿Cuándo se presenta Lalo Armendáriz?

Y uno de estos talentos que tendrá participación en la fiesta santabarbarina es el joven Lalo Armendáriz, quien presentará su espectáculo musical en "La Lunada" que se realizará en el centro recreativo de El Cárcamo, el cual, sin duda, será del agrado de todos los asistentes.

Te puede interesar: ¡La villana más querida es de Chihuahua! Elizabeth Álvarez presume su lado norteño (VIDEO)

Foto: Cortesía / Municipio de Santa Bárbara

Lalo es un cantautor que lleva ocho años de trayectoria en el mágico mundo de la música y de la composición, quien se ha logrado posicionar en el gusto de la gente con temas como “Lo Busqué”, melodía que en su momento la “reina grupera” Ana Bárbara convirtió en todo un éxito por su letra y ritmo pegajoso, por lo que ahora vuelve a estar en las plataformas musicales con su estilo campirano; otro de los éxitos que han logrado destacar es de “La Flaca”, en colaboración con el argentino Hugo Matías.

¿Quién es Lalo Armendáriz?

Este exitoso cantautor es originario de Parral, Chihuahua, y su música ha resonado ya en el ámbito grupero. Viene de una familia donde sus padres son maestros y su bisabuela compositora, por lo que el talento lo ha heredado de generaciones.

Desde muy joven se decidió por el género regional mexicano, el cual ha tomado gran auge en los últimos años y se ha posicionado en el gusto de la gente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lalo Armendariz®️ (@lalo_armz)

Leer también: Revela el multifacético Javo García sus proyectos artísticos

“A los 15 años influyeron en mí varios artistas que eran tendencia en su momento, tales como Ariel Camacho con su guitarra. Por lo cual tomé la decisión de ingresar al mundo de la música regional”, subrayó en una entrevista con el reportero Rafael Ochoa, de El Heraldo de Chihuahua. Sin embargo, “no me cierro a otros géneros musicales como el rock en español”, aseguró el cantautor parralense.

El nombre de Lalo Armendáriz ha resonado en el ámbito nacional, ya que ha alternado con agrupaciones y cantantes consolidados, como Fuerza Regida, Carín León y Marca Registrada, una muestra de la diversidad de propuestas que hay actualmente.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

"Todo el material es mío, aunque también hay colaboraciones. Mi primer álbum en vivo se estrenó oficialmente en el año 2020, después llegaron corridos, para luego dar a conocer la producción Edición de Lujo, donde vienen puros temas personalizados", narra el exitoso cantautor parralense.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lalo Armendariz®️ (@lalo_armz)

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Por ello, Lalo Armendáriz lo tiene muy claro: "Hay que perseguir los sueños, no tirar la toalla. No hay nada perfecto en la vida, tu primera canción, tu primera composición no va a salir perfecta; hay que seguir adelante y tener fe en sí mismos y en Dios", subrayó.

Gossip Show de Bely y Beto: ¿Cuándo y dónde se presentarán en Parral los personajes infantiles?

¿En qué fecha será el Encuentro Santabarbarino?

Por todo lo anterior, el éxito y la fiesta del Encuentro Santabarbarino están garantizados desde el primer día de actividades el sábado 27 de julio con el Grupo Soul y hasta la clausura el domingo 4 de agosto cuando estén en el escenario los Herederos de Nuevo León, La Zenda Norteña y Los Linderos del Norte.

Durante estos días preparados para la fiesta, la diversión se hará presente en todos los escenarios que se han instalado por parte del comité organizador y de las autoridades municipales para la ocasión, en esta la “ciudad más antigua del estado”: Santa Bárbara, Chihuahua. ¡No faltes!

Publicada originalmente en El Sol de Parral