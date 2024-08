Lanza Luk Vegas dos temas country; dará a conocer su álbum completo el 19 de octubre

Los seguidores del cantautor chihuahuense Luk Vegas podrán disfrutar ya algunos de los sencillos que ha estado dando a conocer de su nueva producción que lleva por título el nombre del artista, los primeros temas ya está en YouTube que se llaman “Sin embargo” y “Por vez primera”, asimismo, desea darlo a conocer totalmente el 19 de octubre próximo en las diversas plataformas oficiales del famoso intérprete de música country.

El cantante comentó para este medio de comunicación que es un álbum con 10 melodías inéditas, bajo la producción de Freddy Navarro, integrante de Caballo Dorado, los tracks son: Sin embargo, Por vez primera, Me gustaría, Amar por siempre, It’s so easy, De bar en bar, The salt and the lime, Lo mejor es terminar, Bajo el cielo azul, y I want my baby back, por supuesto trabajo que lleva el sello característico de Luk Vegas.

Con este reciente disco ya suman tres que componen su discografía, informando que en esta nueva edición hay letras de su autoría, así como de Mariana López, de Ciudad Aldama; Carlos y César Cisneros, de Chihuahua; Alan Rodríguez, de Sonora; Miguel Ángel Nino Gutiérrez, de Querétaro; y Armando Chávez Fernándes, de la capital.

“Ya hemos estado lanzando temas y han tenido bastante aceptación entre el público, empezamos con la canción ‘Sin embargo’, que es de mi autoría, la idea es presentar cada melodía con su video como se hizo con las producciones anteriores Desconectado y Con el corazón, y tenemos en puerta una pequeña gira para estar promocionando este el álbum ‘Luk Vegas”, indicó.

Sobre el género musical que maneja, country, dio a conocer que este ritmo ha influido en su vida en todo, ya que desde que entró a este estilo de vida, hace 19 años, lo atrapó, y desde entonces ha tratado de llevar este ritmo a cada rincón de la República Mexicana y fuera del país, siendo bien recibidos por sus seguidores en cada concierto que ofrecen.

Sobre los reconocimientos que ha logrado en su carrera expresó: “En los premios en Texas Sounds International nos trajimos los galardones más grandes representando a México y a Chihuahua; también nos obtuvimos Producers Choice Awards 2018 y Entertainer of the year 2019 esperando este año volver a participar, conviviendo con artistas del género country de todo el mundo”, dijo.

Sobre los proyectos musicales a futuro señaló que viene un disco en vivo producido por el maestro Freddy Navarro, con su sello musical de Luk Vegas el cual desde que empezó esta carrera, dice, que lo atrapó, así como las letras y modo de expresar las cosas esta música simplemente lo enamoró, y hoy en día considera que tiene más madurez vocal y se da conocer en su faceta de compositor. Si deseas saber más sobre este artista de la música country puedes seguirlo en todas sus plataformas como Lukvegasmusic.