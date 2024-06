Lanzan Caballo Dorado y George Navarro el tema "Ella es como un ángel"

Dos exponentes de la música country vuelven a estar en el gusto de sus fans con tema nuevo que se titula “Ella es como un ángel”, ellos son George Navarro y Caballo Dorado, quienes hicieron mancuerna para dar a conocer esta melodía que ya se encuentra disponible en las diversas plataformas de música, como es YouTube, Spotify, Apple Music, Pandora, Deezer, Tidal, Amazon Music, entre otras.

Por supuesto, la canción es en el género country y ya ha recibido varios comentarios positivos, en los cuales también solicitan que saquen video, el ritmo es bastante contagioso, por lo cual, posiblemente, esta nueva melodía pronto esté de moda en los diferentes centros de diversión para que los bailarines saquen sus mejores pasos de baile.

Cabe mencionar que que George Navarro es familiar de la agrupación de Caballo Dorado, su padre es Jorge Navarro, quien en el 2013 sufrió un derrame cerebral, por lo cual quedó fuera de la agrupación en ese entonces, tiempo en el cual se le solicitó a George se uniera a la agrupación ocupando el lugar de su papá, haciendo una gira mundial resultando un éxito, sin embargo, tras la recuperación de su progenitor, se reintegra a Caballo Dorado y George busca su trayectoria como solista.

El chihuahuense ha destacado con luz propia en la escena de la música country de Estados Unidos donde ha consolidado su carrera ya que es exactamente donde George quiere estar y donde pertenece, como él mismo lo ha señalado; a lo largo de 10 años de experiencia en la guitarra solista y acústica, continúa agregando balas instrumentales a su creciente funda musical, y ahora es un consumado bajista, batería, teclado, violín y mandolina.

Entre los temas que ya forman parte de su discografía se encuentran: “"Beautiful Love Songs", "When She’s Drinkin’", "Lost in a Kiss", "Something Stupid", "Turn It Off", "Caminaré", "Like You Do", por citar algunas, asimismo, su canal oficial de YouTube tiene 127 videos los cuales ha publicado durante su trayectoria musical, donde incluye algunos de sus conciertos.

El éxito de George, sin embargo, viene en forma de su voz característica, quien con su tono cálido y maravilloso y su amplio rango vocal, tiene la capacidad de interpretar baladas emocionales a himnos de country rock con facilidad, junto con su electrizante presencia en el escenario, así lo han catalogado varios expertos en la materia.

Por supuesto su trabajo no ha pasado desapercibido ya que ha logrado varios premios, entre ellos se alzó con el galardón en la doceava entrega de los T3R Regional Radio Music Awards, en el 2022, salió triunfante con un reconocimiento a su trayectoria y una hebilla conmemorativa esto debido al éxito de sus canciones en la radio regional de la Unión Americana.

Así que si te gusta la música country y eres fans ya sea de George Navarro o Caballo Dorado, esta melodía no puede faltar en tu biblioteca musical, son dos minutos y 40 segundos lo que dura esta melodía “Ella es como un ángel”.