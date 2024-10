Las leyendas de terror de Chihuahua llegarán al cine este 31 de octubre

Te encuentras listo para pasar una noche de terror, disfruta este 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre la proyección de “Historias cortas de terror”, basadas en relatos del Estado Grande, que se llevará a cabo en Cinépolis Plaza Vallarta, los boletos estarán disponibles en la app y en taquillas próximamente para que compres tus accesos de inmediato y goces de estos relatos que llegan a la pantalla.

Este proyecto cinematográfico es gracias a Liz Rivas conocida como “LR Autor”, originaria de Camargo; Zamir A. Hernández, cineasta camarguense quien le da vida a estas historias y fue el encargado de que llegarán al cine, así como todo un equipo detrás de ellos que mostrarán a los cinéfilos estos interesantes relatos que cobran vida con actrices y actores locales.

El público asistente a esta película podrá visualizar los siguientes títulos que compondrán el largometraje: “La Novia de Chihuahua”, “La Planchada”, “Felícitas”, “Las quemadas”, “Los vigilantes”, “Rosita”, “Las brujas de Naica”, entre otras.

Es de mencionar que Liz Rivas ya ha escrito también un libro de terror, proyecto que nació a raíz de que su abuela enferma y es internada en un nosocomio, donde empezó a cuidar de ella y empezó a imaginar las historias que se contaban sobre ese hospital, trasladando su fantasía a la escritura y surgió su primer relato el cual se titula “La mujer detrás de la cortina”.

“Se la leí a mi abuela y mi pareja, les agradó y me dijeron que debía subirla a internet, me apoyaron y di a conocer mis primeras dos historias siendo un boom en Camargo, la verdad no me esperaba la respuesta de la gente, tengo historias de Jiménez, Nuevo Casas Grandes, Delicias, pero la mayoría son de Camargo”, informó Liz en una entrevista para este medio.

Sobre el relato de “La Planchada” que viene en este proyecto cinematográfico, según la leyenda se trata de una enfermera que trabajó un tiempo en el Hospital Central y al morir no dejó de atender a los pacientes, sobre todo por las noches, para luego desaparecer entre los largos pasillos del edificio histórico, específicamente en el área de Ginecobstetricia, dando servicio y apoyo a las nuevas mamás.

Por otro lado, la historia de “La Novia de Chihuahua” se dice que la hija de una costurera falleció minutos antes de su boda, a causa de un piquete de un alacrán, y debido al dolor de perder a su ser querido, y no aceptar ese destino quiso conservarla tan hermosa como siempre, por lo que la embalsamó para exhibirla como una novia para la eternidad.