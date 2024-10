LaVelle Smith Jr, el bailarín y coreógrafo que trabajó con Michael Jackson

LaVelle Smith Jr es un reconocido coreógrafo y bailarín estadounidense quien trabajó por más de 20 años con Michael Jackson, además fue coreógrafo de tres Super Bowls, su talento ha sido solicitado por artistas de la talla de: Beyoncé, Rihanna, Usher, Rolling Stones, Justin Timberlake, por citar algunas, el famoso estuvo en Chihuahua capital para ofrecer un curso de danza y habló con este medio de comunicación en exclusiva sobre su trayectoria y proyectos que tiene en puerta.

Es de mencionar que también es conocido por su trabajo en diversos videos musicales de cantantes como: En Vogue, Janet Jackson, Knowles, por mencionar algunos, su habilidad no ha pasado desapercibida y ha ganado cinco veces el premio MTV Video Music Award a la mejor coreografía.

“Ya son alrededor de 42 años en este medio y actualmente comparto mi conocimiento, ese es el motivo que me trajo aquí a Chihuahua; mi trayectoria abarca infinidad de artistas como Michael Jackson o Beyoncé quienes han trabajado muy duro, y eso ha facilitado mi labor, ya que de igual manera mi trabajo es bastante duro, fuerte, tenaz.

Foto: Pablo Rodríguez / El Heraldo de Chihuahua

“Yo trabajo mucho en casa, hago bastantes notas de los detalles y cuando llegaba con Michael, me decía ‘¡Ay no, ya vienes con tu libreta, llena de apuntes’, pero en cuestión de tiempo para realizar una coreografía es muy difícil decirlo ya que algunas me lleva hasta 20 horas para crearla, otras 14, a veces una hora”, expresó el bailarín.

De igual manera se le cuestionó el costo por una coreografía informando que en la de “Ghosts” de Michael Jackson cobró 95 mil dólares, en “Scream” mucho más, y “el Rey del Pop” veía cada minidetalle, el trabajar con una leyenda, dijo, fue algo maravilloso que le cambió la vida, otros artistas con los que no tuvo problemas para trabajar y que hubo buena química fueron Beyoncé, Mick Jagger.

También ha trabajado con artistas con raíces latinas como Gloria Estefan donde sale bailando en algunos de sus videos, y la lista es inmensa, aclarando que no tiene un ritmo en específico preferido, sino que todos los abarca, pero a su estilo, siendo fiel a su autenticidad.

Pero no sólo hace coreografías de hip-hop o urbano, sino de todo género musical, él está abierto a poner cualquier tipo de baile ya que creció con música clásica, country, entre otros ritmos, por lo cual está capacitado para complacer a todo artista que le solicite cualquier coreografía.

Por otro lado, sobre las nuevas generaciones que están imponiendo su estilo, en cuestión de coreografías, en los escenarios tanto nacionales como mundiales, dio a conocer que le encanta todo lo que viene, y que hasta el gusto ha tenido de ||conversar con algunos jóvenes a los cuales siempre les hace hincapié e inculcar que no se olviden del pasado, que gracias al pasado están donde están hoy en día cada uno.

Foto: Pablo Rodríguez / El Heraldo de Chihuahua

Asimismo, indicó que esta carrera le ha dejado grandes satisfacciones, la más grande de ellas y que nunca olvidará en su vida y con la cual se siente por bien servido es el comprarle a su madre una casa, cuando él tenía 21 años de edad, y entre sus proyectos está escribir un libro, y trabajar con Lady Gaga y Taylor Swift.

Finalmente para despedirse a las nuevas generaciones les envía el siguiente mensaje: “No tengan miedo, persigan sus sueños, levántense buscando cosas nuevas, frescas ya que todo eso es para bien, y si tienes mucha información o experiencia lo único que importa es que lo compartas, ya que todo ello no tiene valor si no lo compartes”.

DATO:

La única vez que intentó “tirar la toalla” fue en tiempo de pandemia, y que su deseo en ese momento era haber sido médico