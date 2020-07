Legado Especial, graban videos en Chihuahua

Puede sonar paradójico, pero cuando Johny Mendoza decidió “aventarse” como solista le acompañaron Marco de la O tocando el acordeón y Luis Aguirre, la tuba, y se hicieron llamar Legado Especial.

“Somos de Juárez, estamos en Chihuahua produciendo unos videos oficiales, soy compositor, cantante y toco el requinto, somos agrupación, pero yo soy el principal”, contó a Gossip durante su reciente visita a la capital, donde filmaron “El patrón o el ingeniero” de Johny Mendoza; y de Chayanne “Y tú te vas”.

Estos dos años grabaron los álbumes “Ese beso” y “Pa’ el que no creía”, el primero contiene “El güero” de Marca MP, “Las envidias” de La Ventaja y 11 temas de Johny; y el segundo, también dos cóvers y el resto inéditos.

“Ahora estamos produciendo material para, cuando se calme esta contingencia, llegar con todo el punch para nuestros seguidores. Queremos complacerlos, que vean que no los estamos abandonando, estamos trabajando”, aseguró.

Su estilo es sierreño, con requinto, guitarra y tuba, “también le metemos acordeón, así variado, le hacemos a todo, a veces también tocamos con banda sinaloense, innovamos”, advirtió.

El tema más solicitado en sus presentaciones es “Hasta el día de hoy” de Los Dareyes de la Sierra, incluido en su primera producción.

Los corridos de Johny son muy diferentes a los narcocorridos, “no promueven violencia, no hablan cosas indebidas para mi público. Quiero que se queden como un legado para la gente que me escucha y la que me va a escuchar”.

Y también para su hijo de dos años, “quiero que siga mis pasos en la música, que no siga malos pasos”, dijo.

Su meta principal es ser escuchados y queridos por mucha gente dentro y fuera del país, que reconozcan sus interpretaciones, que sepan quién es Legado Especial.

“Quedar marcados en la memoria de la gente para siempre, que no se quede en un grupo del pasado, que esté siempre presente”, dijo.

