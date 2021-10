Lenny Kravitz visita Chihuahua, presume fotos en redes sociales

Lenny Kravitz, el cantante, compositor y actor con más de tres millones de seguidores en su Instagram realizó una publicación en su redes sociales posando con una águila real indicando que se encuentra en Chihuahua.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lenny Kravitz (@lennykravitz)

El intérprete de American Woman, Again, Believe y The Chamber se encuentra de visita en nuestra ciudad, y ha hecho publica en sus redes sociales su fotografía que ya cuenta con miles de "likes" tanto en Facebook, Twitter e Instagram.

Como descripción en fu fotografía dejo al parecer una melodía taradeada que dice: Tick tock tick do do do do.

Se desconoce aún el lugar exacto en el donde se encuentra, teniendo como referencia solo la ubicación que indica que es en Chihuahua.