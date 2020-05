Leonel García sale de lo “Normal”

Una canción rítmica que viene a dar un poco de ánimo, con muy buena energía y una palabra tan polémica en la letra, que siempre da para hacer un panel de discusión respecto a qué significa ser “Normal”. Así describe Leonel García el nuevo sencillo que estrenó el viernes por YouTube Live, en tiempo real.

“Viene mucho al caso con esta pérdida de la normalidad, vamos a tener que descubrir nuevas maneras de ser, espero que mejores a las que teníamos”, advirtió el cantante.

Después de casi cinco años de ausencia como solista, Leonel terminó los tours de Sin Bandera y Cuatro Latidos y había arrancado una gira que sólo llegó a Tijuana y Monterrey.

“Fue doloroso detener toda la maquinaria que habíamos construido por un año en cuestión visual, producción, ensayos, pero eventualmente vamos a volver a tocar, no sé exactamente cuándo”, señaló.

Sin embargo, descartó que sea en 2020, “por el ritmo al que vamos y porque nuestra profesión no es de primera necesidad, que desgraciadamente al mismo tiempo conglomera mucha gente, nos irán retrasando la posibilidad de hacer conciertos. Muchas empresas boleteras en Estados Unidos han anunciado la cancelación de todos sus eventos para este año”, comentó.

Lo que más extraña y le gustaría hacer apenas salga del encierro es viajar, “ir a Austin, San Antonio, Acapulco, todos estos viajes que me gusta hacer, que son parte de mi vida y de pronto hay que parar. También extraño salir a comer, ver gente, creo que vamos a apreciar más que nunca salir y convivir en espacios que antes dábamos por hecho y otra vez vamos a disfrutar muchísimo”, señaló.

Sin ahondar en política, Leonel consideró que en momentos como este haría falta unirnos como país, “eso incluiría al gobierno, que maneja nuestro dinero (…). La gente quiere que le ayuden, mantener su empleo, que la empresa donde trabaja no quiebre (…). Me da mucha tristeza que además de una pandemia tengamos que enfrentar que probablemente no estemos representados acorde a lo que quisiéramos en el fondo de nuestro corazón”.

