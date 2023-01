¡Les Luthiers dice adiós a los escenarios! Los detalles de su gira de despedida

Quizá navegando por YouTube conociste alguna de las creaciones musicales de Les Luthiers, una agrupación musical cómica originaria de Argentina que desde su surgimiento en 1967 y hasta el fallecimiento de dos de sus integrantes hace algunos años conquistó los escenarios por 55 años no sólo en su país de origen, sino también diversas partes del mundo incluido México.

Pero al más puro estilo de la frase “todo lo que empieza tiene que terminar”, a través de un breve comunicado anunciaron su retiro definitivo de los escenarios, lo que generó una avalancha de reacciones por parte de los seguidores de la agrupación que no dan cuenta del mensaje que estaban leyendo, pero si aún no te has enterado aquí te contamos más al respecto.

Hemos alcanzado nuestras metas: Les Luthiers se despide a través de Instagram

Gossip ¡Prepárate para el maratón! Las series más esperadas en plataformas de streaming en 2023

Fue a través de una serie de cuatro postales en Instagram que la agrupación reconoció que luego de 55 años de “una exitosa trayectoria” anunciaban su retiro definitivo de los escenarios, pues afirman que tienen el sentimiento de que de que después de medio siglo de giras y presentaciones lograron sus metas, pero el adiós no será así simplemente pues tendrán una gira por “numerosas ciudades”.

La sorpresa es que esta gira no hará un recorrido por toda su trayectoria, sino que será con su último espectáculo de estreno; en la segunda postal se puede leer que Carlos Núñez cumplirá 77 años, mientras que Jorge Maronna llegará al piso 75 pero este no es el motivo de su retiro pues aún se sienten “muy vitales”, además de que afirman encontrarse en su mejor momento.

Por otra parte el propio Carlos afirma que conforme los 80 años se acercan los músculos y articulaciones comenzarán a presentar impedimentos, mientras que Jorge apunta que tomar esta decisión no fue fácil, pues es un trabajo que han disfrutado desde jóvenes, aunque también reconocen que pese a lo complicado que es despedirse de su gente “Mastropiero merece descansar”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Les Luthiers (@lesluthiers_oficial)

Gira de despedida de Les Luthiers arrancará en Buenos Aires

En la comunicación se puede leer que la gira de despedida comenzará en Buenos Aires la cual probablemente lleve el nombre de “Más tropiezos de Mastropiero”, el cual califican como un corolario de su historia, además de un elogio de la carrera del “célebre compositor”, esto debido al diseño y aportaciones que le dio a su espectáculo en 2019 por lo que es una “síntesis entre tradición y modernidad”.

Su primera presentación se dará en el Teatro Ópera el 12 de enero del 2023 donde prometen estar todos los fines de semana de la temporada de verano, continuando con “numerosas” ciudades de Argentina, América e incluso Europa, además de puntualizar que el elenco se encuentra conformado por Carlos López, Jorge Maronna, Roberto Antier, Tómas Mayer-Wolf, Martín O’Connor, Horacio Tato, Santiago Otero y Pablo Ravinovich.

Finalmente, concluyen su mensaje señalando que este es el elenco con el que se han presentado desde marzo del 2019 en por lo menos ocho países, en los cuales afirman que han recibido un unánime reconocimiento del público así como críticas que les han ayudado.

Publicado originalmente en El Sol de Puebla