'Linchan' a HBO por comparar a víctimas y terroristas en el póster de la serie "Patria"

"Patria", la serie que adapta la exitosa novela de Fernando Aramburu sobre el terrorismo de ETA y sus consecuencias, es uno de los estrenos más esperados del año. Un proyecto que, con Aitor Gabilondo a la cabeza, HBO ha estado cocinado a fuego lento desde hace varios años y cuyo estreno se ha visto aplazado por la pandemia.

Un lanzamiento fijado finalmente para el 27 de septiembre y que, como ya se temía por la temática que aborda la obra de Aramburu y, en consecuencia, la serie, llega acompañado de polémica.



Ha sido un cartel promocional publicado por HBO en sus redes sociales el que ha despertado un aluvión de críticas de muchos usuarios que se han sentido ofendidos por un póster que, a su entender, equipara el sufrimiento de las víctimas de ETA y sus familiares con el de los presos de la banda terrorista y su entorno.

Todos somos parte de esta historia. #PatriaHBO



El póster está compuesto de dos imágenes. A la derecha aparece, bajo una lluvia torrencial, una mujer sujetando el cadáver de su marido, que acaba de ser objetivo de un atentado de la banda terrorista. A la izquierda aparece un joven desnudo tirado en el suelo de una oscura habitación en la que al fondo aparecen otras tres personas, es decir, un condenado o sospechoso de ETA aparentemente torturado en dependencias policiales. Dos imágenes unidas en un mismo cartel bajo el lema "Todos somos parte de esta historia".



Una imagen que no pocos usuarios han criticado, denunciando su "equidistancia" al "comparar" el sufrimiento de los presos de ETA con el "dolor" de sus víctimas.

Entre los críticos están varios políticos, como por ejemplo el presidente del PP de Álava, Iñaki Oyarzabal, que ha sido muy contundente calificado el cartel como "una vergüenza y un insulto".

"Todos NO somos parte de esta historia. Desafortunado tuit y cartel para una serie que seguro promete!", tuiteó la presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo y hermana del político del PP asesinado por ETA Gregorio Ordóñez que denuncia que el lema del cartel "recuerda al 'todos somos culpables', mantra del nacionalismo. Cuando TODOS son culpables NADIE lo es...".

#PatriaHBO se estrena el 27 de septiembre.



"Me consta por Fernando Araumburu que la serie es fiel al libro. Por eso entiendo menos el cartel. La equidistancia entre víctima y asesino es muy grave. Pero de ahí a estar leyendo las barbaridades que leo, incluso ataques a Fernando es aún más doloroso. Yo veré la serie!", concluye.



"Unos muertos y otros vivos, si hacemos historia sin olvidar quienes fueron víctimas y quienes verdugos. #asco", tuiteó la dirigente del PP Andrea Levy. "Cartel patrocinado por EHBildu y el PNV", escribe por su parte Macarena Olonoa de VOX.

"No, el libro no presentaba dos verdades equidistantes o simétricas. No sé quién asesora a @HBO_ES pero al menos en España parece que se han pegado un tiro en el pie", dice el exdiputado catalán Ignasi Guardans.



Por su parte, el autor de la novela, Fernando Aramburu dijo que éste primer cartel promocional ha sido "un desacierto", sin embargo, no aseguró que "no es suficiente para formarse una impresión completa de la serie".

Mi opinión. Déjate de rosas : SOBRE EL CARTEL DE HBO
Madrid, hoy, ahora.



"Patria" se adentra en la historia reciente del País Vasco, amenazado por el terrorismo separatista de ETA durante tres décadas. Lo hace a través de los ojos de dos familias que estuvieron muy unidas en el pasado pero que fueron divididas por la violencia. Félix Viscarret y Óscar Pedraza son los directores de la serie, protagonizada por Elena Irureta, Ane Gabaraín, Loreto Mauleon, Susana Abaitua, Mikel Laskurain, José Ramón Soroiz, Eneko Sagardoy, Íñigo Aranbarri y Jon Olivares.



La serie creada por Aitor Gabilondo contará con ocho episodios que se emitirán de forma semanal y que HBO estrenará, a partir del próximo 27 de septiembre de forma simultánea en 62 países de Europa, América Latina y Estados Unidos.

