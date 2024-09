Linkin Park renueva alineación y regresa con música nueva

Con la incorporación de dos integrantes: Emily Armstrong, de la banda Dead Sara como co-vocalista, y Colin Brittain, compositor y productor para G Flip, Illenium, One OK Rock, como baterista, el grupo Linkin Park renueva su alineación, anuncia nueva música y una gira que por el momento sólo contempla cinco países.

Mike Shinoda, Brad Delson, Phoenix y Joe Hahn dieron la bienvenida a los nuevos miembros que debutaron con un show en vivo que se transmitió por YouTube y que sólo estará disponible por 24 horas, hasta el 6 de septiembre a las 16:00 horas, tiempo de la Ciudad de México.

El grupo formado en 1996 en Agoura Hills, California, estrenó la canción “The Emptiness Machine”, su primer sencillo en siete años, que formará parte del disco From Zero, que darán a conocer completo el 15 de noviembre.

Este álbum será presentado en vivo con la gira mundial From Zero World Tour, que inician el 11 de septiembre en Los Ángeles California; luego se presentan el 16 en Nueva York y de ahí viajan a Europa, donde tendrán presentaciones en Alemania y Londres.

Después visitarán Seúl en Corea del Sur y finalizarán dos meses después en el Coliseo Medplus de Bogotá.

Este regreso se dio de manera gradual, luego de que Shinoda, Delson, Farrell y Hahn se frecuentaron en los últimos años, no con la intención de reiniciar la banda, sino para seguir creando y cultivando la amistad, que mantienen desde su época de universitarios.

Al estudio de grabación invitaron a varios amigos y conocidos de la escena musical, lo que los llevó a mantener una especial conexión con Armstrong y Brittain, quienes ahora completan la nueva alineación.

En esta etapa grabaron las canciones de From Zero y decidieron que LInkin Park podría tener un nuevo comienzo.

Antes de Linkin Park, nuestro primer nombre de banda fue XeroMike Shinoda

"El título de este álbum se refiere tanto a este humilde comienzo como al viaje que estamos emprendiendo actualmente. Sonora y emocionalmente, se trata del pasado, presente y futuro: abrazar nuestro sonido característico, pero con nueva vida”, explica Mike Shinoda a través de un comunicado.

“Se hizo con una profunda apreciación por nuestros nuevos y viejos compañeros de banda, nuestros amigos, nuestra familia y nuestros fans. Estamos orgullosos de lo que Linkin Park se ha convertido a lo largo de los años y estamos emocionados por el camino que tenemos por delante", agregó.

Sobre los nuevos integrantes, Shinoda comentó que cuanto más trabajaban con Emily Armstrong y Colin Brittain más drisfrutaban de su talento de clase mundial, su compañía y lo que creaban juntos.

"Nos sentimos realmente empoderados con esta nueva formación y la vibrante y energizada nueva música que hemos hecho juntos. Estamos entrelazando los puntos sonoros por los que hemos sido conocidos y aún explorando otros nuevos”, agregó.

Hasta el momento no han anunciado más fechas de la gira mundial, pero se espera que puedan incluir próximamente a México.