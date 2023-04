¿Listos? El motivador Jorge Lozano presentará hoy su conferencia “Estado civil: ingobernable”

El motivador y conferencista internacional Jorge Lozano se presenta este 28 de abril en el Teatro de la Ciudad con su función “Estado civil: ingobernable”, a las 21:00 horas, donde el conferencista combinará la comedia con un mensaje de profundidad y reflexión, las asistentes podrán prepararse para convertirse en su mejor versión más libre con esta plática.

“Esta conferencia es la más divertida hasta el día de hoy, donde se habla de cómo tenemos que liberarnos de las cadenas que a veces hemos heredado de generación en generación, ya que muchas veces traemos cosas desde la infancia, incluyendo los miedos, inseguridades, esta ponencia es para que la gente salga con la actitud como prueba de embarazo: positiva”, expresó Jorge Lozano para este medio de comunicación.

“Invito a la ciudadanía a que venga a escuchar esta nueva conferencia completamente nueva y diferente, va hacer una experiencia muy interactiva y musical, también desde el principio se les avisa a los presentes que habrá testimonios en vivo y reales, e invitamos a las personas que hayan pasado por una situación donde hayan tenido que cortar cadenas, un mal amor, separación, un divorcio y quiere sacarlo de su ronco pecho este será el lugar para hacerlo.

“Hemos recorrido varias ciudades de la República Mexicana donde diversas mujeres han dado su testimonio, como cuando su esposo la engaña con otro hombre, hasta historias de que hacen un perfil falso y su esposo cayó en la trampa, se revelan diversas infidelidades, pero toda historia trae moraleja, como que le damos demasiada importancia a las cosas que nos pasan y nos quedamos amarrados a ellas.

“Una de las teorías más importantes que toco en esta charla es dejarnos de apegar a las tragedias que nos pasan, hay mucha gente que nos dice ‘es que yo soy divorciada’, les contesto: mamacita tú no eres divorciada toda la vida, un ejemplo es cuando te atropella un camión no vives toda la vida atropellada, no, tú pasaste por un divorcio y al día de hoy no eres una persona divorciada, eres una mujer codiciada; entonces esta conferencia habla de cómo liberarnos de esas etiquetas.

Se le cuestionó a qué consideraba que el número de seguidores en sus redes sociales siguen en aumento: “Tengo la filosofía de que la gente llega a mí a veces por la comedia, a la gente le da risa los consejos que les doy y creo que eso es parte del secreto de mi fórmula, pero me aseguro que el consejo que les doy, aparte que los hace reír, les dé una enseñanza, que es lo que ofrezco en mis show esta combinación”, indicó.

Por otra parte, expresa que en cada conferencia manda un mensaje, en la anterior, “La revancha”, fue: “No importa lo que te haya pasado, tú puedes cobrártela en la vida, y te la cobras con tu propia felicidad, ahora en ésta “Estado civil: ingobernable” es mucho de lo que te pasa te fue heredado o te mantiene prisionero desde una época que estabas pequeño o pequeña y es momento de liberarse.

Son 10 años los que lleva de trayectoria el motivador a quien se le preguntó si ha pensado en el retiro: “Lo he meditado mucho, y precisamente estoy haciendo pasos con miras al futuro, viendo un proyecto que voy hacer en la Laguna Bacalar, para eventualmente tener un lugar donde irme a retirar, y mi retiro lo veo escribiendo libros, mi idea es que todas estas experiencia que he acumulado hasta hoy en día, ya que todo lo documento, de mis frases interminables, hasta las experiencias que las gente me cuenta todo lo voy guardando y mi idea es retirarme a un lado de la Laguna Bacalar en Quintana Roo escribiendo libros, pero lo veo a largo plazo”, finalizó Jorge Lozano.