Llega a la TV ¿Qué le pasa a mi familia?

El amor y la familia, como únicos refugios para lograr la unión y afrontar las adversidades de la vida; las incidencias de mortalidad o de supervivencia en medio de la pandemia por Covid-19, la violencia hacia la mujer y los hijos que se avergüenzan del origen de los padres, son algunas de las temáticas que se abordan en la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia?, de Juan Osorio que tiene su estreno este lunes 22 por Las Estrellas.

¿Qué le pasa a mi familia?, cuenta en su elenco con Diana Bracho, Eva Cedeño, Mane de la Parra, Sherlyn, Gaby Platas, Rafael Inclán, César Évora, René Casados, Julián Gil, Gloria Aura, así como el debut de Danka, hija de Daniela Castro y Nicole Chávez, hija de Julio César Chávez; Claudia Arce, Miss Bolivia y participante del certamen de belleza Miss Universo, también aparecerá en la trama.

Grabada en Guanajuato, tendrá como tema principal la canción Es una locura, que interpretan los también protagonistas Mane de la Parra y Emilio Osorio; ambos presentaron el tema durante el lanzamiento de la telenovela, en un evento virtual en el que Juan Osorio le dio "la patadita de la buena suerte" a la actriz Azela Robinson, quien se estrena como directora de escena con ¿Qué le pasa a mi familia?

El productor, con la voz entrecortada recordó que en semanas pasadas, estuvo a punto de morir a causa del coronavirus. "Es muy fuerte y es un honor estar aquí, a lo mejor no iba estar para la presentación y miren aquí estoy; mi brazo derecho Roy, también se contagió; estamos en este proyecto juntos y sé qué si no estoy, el sólo lleva este barco".

Sobre su papel en la telenovela, la actriz Diana Bracho compartió que "además de aprender a cortar el pollo", pues es una mujer que tiene una rosticería, aprendió a apreciar "el trabajo de ella como mujer, que mantiene a sus tres hijos durante su viudez, lo más difícil para ella no es lo material, sino hacer su papel de madre. Aprendí mucho con mis ‘hijos’, en mi vida yo sólo tuve una hija y los amo, la historia lleva mucho mensaje".

Agrega que se sentía insegura, pero se sostiene en su talento. "Yo tenía un poco de miedo, porque ya estoy grande y ya no soy la de Cuna de lobos, pero ahora me refugio en mi trabajo, ya no me fijo si estoy bonita, si no se me cuelga la piel, o tengo papada. Más bien encuentro el valor de mi trabajo actoral. Ha sido fantástico porque tengo un crecimiento para mí muy importante en esta telenovela, desafanarme de mi persona, entregarme a esta mujer por completo y preocuparme sólo por sus sentimientos".

En su turno, César Évora, quien encarna a Jesús, comentó: "Es un hombre que está luchando por el amor en edad madura, no se cansa de buscar, trata de limpiar su alma y aferrarse a la vida, pero trae muchos conflictos a la familia de Luz, porque no todos están de acuerdo que esté cerca de ellos. Es un reto muy bonito para mí y un placer trabajar con la señora Diana Bracho".

¿Qué le pasa a mi familia?, estará al aire a partir del lunes 22 a las 20:30 horas por el canal 2.1.

Durante las primeras semanas de grabación, el productor enfermó de coronavirus y afirma que llegó a temer por su vida