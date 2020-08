Llega God Save The Queen online

Streamtime presenta God Save The Queen, desde el estadio Luna Park de Buenos Aires, este 5 de septiembre a las 20:00 horas.

Ponte cómodo en tu casa y disfruta el mejor homenaje a Queen de todos los tiempos y sin lugar a dudas el más auténtico.

El show Dios Salve a la Reina reúne los grandes éxitos de la banda británica en una compilación perfecta de dos horas de majestuosidad musical.

La banda argentina originaria de Rosario recorre el catálogo de Queen desde sus comienzos en 1973 hasta su último álbum “Made in heaven”, editado en 1991, después de la muerte de Freddie Mercury.

Éxitos como “Bohemian rapsody”, “Love of my life”, “We are the champions”, “We will rock you” y muchos otros conmoverán a la audiencia.

La impresionante iluminación, el fielmente logrado sonido Queen, las destacadas actuaciones de los integrantes de DSR, pero sobre todo la interpretación única de Pablo Padín como Freddie Mercury, hacen de este espectáculo imperdible.

Reviviendo la magia de Queen, este fenómeno mundial se ha presentado en el Mathew Street Festival de Liverpool y las Fiestas del Pilar en Zaragoza, ha agotado localidades en Barcelona, Buenos Aires, CDMX, Madrid, Sao Paulo y otras ciudades.

DSR vino por primera vez a Chihuahua en 2013 y repitió la visita en noviembre de 2019, en el Gimnasio MBA.

Adquiere tu acceso en la app Streamtime, 149 pesos más cargos por servicio. Se aceptan pagos en: Pay Pal, Oxxo Pay, con tarjeta Visa, Mastercard o American Express.

Más información en www.streamtime.store .

