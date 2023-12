Lleva el espíritu navideño Filippa Giordano al Centro de Exposiciones y Convenciones

Esta noche se está llevando a cabo uno de los conciertos más importantes que ha albergado el Centro de Exposiciones y Convenciones de Chihuahua, “Noche de Navidad” con la intérprete de fama internacional Filippa Giordano, quien con su voz ha llenado el recinto con el espíritu navideño a través de las canciones típicas de esta temporada.

El centro de espectáculos abrió las puertas en punto de las 8 de la noche para que el público pudiera ingresar a las instalaciones, llevando a cabo también una alfombra roja para que los fans pudieran tomarse la foto del recuerdo.

Es de mencionar que antes de que saliera “la Diva de la Ópera Pop” el encargado de abrir el show fue Alan Aguilar, cantante chihuahuense, quien deleitó a los asistentes con temas como: “Yo te amo”, “Innovaré” de su autoría”, “Hay amores”, de Sergio Fachelli; “O me quieres o me dejas”, de Marisela, entre otras más.

Fue en punto de las 10:40 que Filippa Giordano subió al escenario como toda una diva portando un vestido color dorado, capa del mismo color con blanco, corona en color oro, causando sensación en el público, e inició con un tema por supuesto navideño.

Al finalizar su primera canción expresó: “Qué gusto estar con ustedes mi lindo público, gracias por estar conmigo esta noche y apoyar la Fundación Caudillos, estoy feliz de cantar esta noche y quiero, si me lo permiten, dar esta noche de humanidad una rosa a la nuestra Virgen de Guadalupe que siempre nos acompaña, para ella el Ave María”, indicó para luego interpretarla.

Al finalizar, volvió a interactuar con los asistente y se quitó la capa, y comentó: “Me dijeron que Chihuahua era frío, pero no tanto, sé que me pasé algo con el escote, pero no importa, -y en forma de broma dijo-, mientras haya”, causando risas en los presentes, después de ese momento chusco dio paso al tema “Noche de paz” y “Llegó la Navidad”.

Entre el público se encuentran algunos menores quienes en un momento la cantante, como lo anunció, los invitará a subir al escenario para juntos cantar temas de esta época, también se tomó el tiempo para presentar a los músicos que la acompañan a quienes solicitó un aplauso y dio a conocer que todos son mexicanos.