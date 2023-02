Llevan “Historias Cortas de Terror” a YouTube y cine

Continuando con su proyecto “Historias Cortas de Terror”, basados en hechos reales, la originaria de Camargo, LR Autor (Liz Rivas), informó que después de llevar siete de sus relatos a la pantalla grande, ahora estarán disponibles en la plataforma de YouTube, donde hasta el momento los cibernautas pueden disfrutar de los episodios: “La niña fantasma de la escuela 40”, “El hombre que fue enterrado vivo”, “Mensaje del más allá”, “Grieta misteriosa se abre”, y próximamente agregará otros tres.

En entrevista con este medio de comunicación LR Autor y Zamir A. Hernández, éste último enfocado al séptimo arte y quien formó parte del equipo para llevar al cine los relatos, expresaron: “Historias Cortas de Terror nace como un proyecto de leyendas del estado, inicié aquí en Camargo, sin embargo, hoy en día se ha ido expandiendo ahora tengo de Jiménez, Delicias y muy pronto de Chihuahua capital, esta mancuerna que hice con Zamir fue para llevar las historias a otro nivel, como fue el proyectar siete leyendas de Camargo en Cinépolis y ahora las estamos subiendo a YouTube para las personas que no pudieron lograr verlas en el cine”, indicó LR Autor.

Las personas que asistieron al cine a ver las leyendas los títulos de éstas fueron: “Unos ruidos extraños” donde se aborda la historia del beisbolista Pollo Olvera que se dice fue enterrado vivo. “La sombra del parque” se enfoca en una persona que falleció en el sitio, asegurando ciudadanos, que se aparece. “El recolector de almas”, basada en una experiencia sobrenatural que tuvo LR Autor. “Una calle de Camargo”, que se encuentra por la Iglesia de San Rosalía y plaza Hidalgo, donde sepultaron una niña en la iglesia, era hija de un coronel muy famoso y se aparece.

“La niña de las trenzas”, leyenda basada en la escuela 40. “En Vivo”, relatos que son contados por reporteros que han vivido situaciones paranormales cuando se encuentran trabajando”. Y por último “La niña del túnel” basado en la Presidencia Municipal Camargo y habla de los túneles que hay bajo la ciudad. También se encuentran en audio en Spotify.

Estos cortometrajes, indicaron, desean presentarlos en el presente año de nuevo al cine, pero ahora en Delicias, Jiménez, Chihuahua, Ciudad Juárez, y continuar en otras ciudades hasta abarcar todo el estado, de igual forma, expresaron que desean llevar nuevas historias, y seguir con la misma dinámica contratar actores locales como: Óscar Guzmán, quien protagoniza varios de los cortos; así como Okiwa, hermana de Oka Giner.

“El objetivo de subir a YouTube estas leyendas es que llegue a más gente del estado, de México y fuera de él, así como llamar la atención de alguna cadena streaming como: Netflix, Disney+, Prime Video, Claro Video, entre otras; quiero resaltar que actualmente ya casi cuento con 80 relatos, y gracias a ustedes que me entrevistaron mis seguidores aumentaron en todas mis redes sociales, por lo cual es una gran satisfacción, sobre todo porque estoy haciendo lo que me gusta, así como a Zamir, vivir de este trabajo y ver el resultado en el público es el premio mayor, ya que sin ellos no somos nada y no estaría en pie este proyecto”, dio a conocer LR Autor.

Por otra parte, Zamir, quien cuenta con más de 10 años de trayectoria en el séptimo arte, dijo que se interesó desde niño en el cine al ver la película “El señor de los anillos”, de ahí nació su pasión, quien ha tenido la oportunidad de asistir a diversos festivales como el de Morelia, en Chihuahua, su trabajo fue reconocido en España al participar en un concurso en línea a nivel internacional logrando el segundo lugar, dejando en alto el nombre de su ciudad y del estado”.

En el presente año darán a conocer el libro “Un pueblo embrujado” en el cual se basarán para producir un largometraje

