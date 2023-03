¡Lo dio todo en el escenario! María José cantó sus mejores éxitos en Chihuahua

El poder de convocatoria de María José es indudable, con el centro de espectáculos Arena Corner Sport lleno en su totalidad dio inicio a su show “La Gira 2023” que empezó a las 9:40 de la noche, donde apareció con un leotardo rojo brilloso y saco del mismo, para interpretar el tema “Las que se ponen bien la falda” prendiendo de inmediato a los chihuahuenses.

Después le siguieron las melodías “Adelante corazón”, “Frente a frente”, entre otras más, que sin importar que sean covers, están siendo bien recibidas por sus fans que le están haciendo coro en cada canción; es de señalar que la cantautora salió acompañada como siempre de su ballet que realizan una coreografía bastante rítmica que hace levantar al público de sus lugares, asimismo, su grupo de músicos, aproximadamente cinco, demostraron que con arreglos nuevos en los temas vuelven a ser un éxito, siendo un pilar para que la voz de “La Josa” se esté anotando un 10 con su concierto.

La estrella se dio el tiempo de saludar al público asistente: “Para mí siempre es un placer venir a Chihuahua, de verdad que tengo muchísimos recuerdos gratos, amigos de toda la vida, fuimos parte de Kabah, también fueron parte de mi iniciación como solista, ya fuimos papás, ya hasta les hablo para que me compren la pastilla para el dolor de la rodilla porque ya no la aguanto, y me las compran, ya es una cosa de años, de amistad, fraternidad de lo que yo tengo con Chihuahua es único de verdad, y ¡arriba Chihuahua”, palabras que los presentes agradecieron con un vivas y aplausos.

Es de mencionar que los seguidores de la María José empezaron arribar al centro de espectáculos antes de 7 de la tarde, los asistentes en su mayoría eran personas de entre 25 a 40 años de edad, quienes de inmediato al estar dentro de las instalaciones y empezar la función salieron a relucir los aparatos celulares para grabar partes de su concierto, fragmentos que ya se encuentran en las diferentes plataformas sociales.

Foto: Ricardo Serrano | El Heraldo de Chihuahua

La organización por parte de la Arena Corner Sport también consideró a la prensa ubicándola en lugar relativamente cerca al escenario, también a los reporteros fotográficos se les dio la oportunidad de que realizaran su trabajo lo mejor posible acercándolos a la cantante internacional en sus primeras canciones con que inicio la función.

María José hasta este momento continúa con su show donde los chihuahuenses están pasándola de maravilla, y los éxitos de la exintegrante de Kabah siguen, así como la interacción de ella con los asistentes, y quien con gusto está complaciendo a sus fans; quienes continúan llegando para cantar junto a su estrella favorita.

La cantante es considerada una de las consentidas de los mexicanos quienes asisten a cada evento que realiza en las diferentes ciudades del país, teniendo conciertos con boletaje agotado.

Sus admiradores han hecho que los temas que interpreta de su larga discografía se coloquen de inmediato en los primeros lugares de popularidad, la plataforma Spotify y YouTube registran millones de reproducciones de sus melodías y los números continúan en aumento.