¿Lo sabías? Lynda Carter, la icónica mujer maravilla, tiene raíces chihuahuenses

Chihuahua es un semillero de artistas, pues es de este lugar del cual son originarias personalidades como Aracely Arámbula, Consuelo Duval, Omar Chaparro, Lucha Villa, entre muchos otros más, pero ¿sabías que la actriz Lynda Carter, quien interpretó a la primera Mujer Maravilla también tiene raíces chihuahuenses?

Así como lo lees, la hermosa actriz Lynda Carter reveló este dato por medio de una entrevista que se le realizó hace ya varios años, sin embargo, recientemente retomó popularidad gracias a usuarios de redes sociales que subieron el clip a TikTok.

¿Quién es Lynda Carter?

Gracias a su espectacular belleza, Lynda Carter siempre resaltó entre las demás, inclusive en 1972 ganó el título de Miss USA representando a Arizona, que la ayudó a participar en Miss Mundo, donde fue una de las 15 semifinalistas.

Lynda tomó clases de actuación en Nueva York y comenzó a hacer apariciones en series y películas, pero sin hacer ningún protagónico, lo que la hacía creer que quizás su carrera jamás despegaría, sin embargo en 1975 se le presentó una gran oportunidad que la catapultaría a la fama internacional.

@Lynda Carter, you're always on our minds. Thank you for being part of our lives.

La bella actriz fue seleccionada para interpretar a nada más y nada menos que La Mujer Maravilla en la serie que fue transmitida desde 1975 hasta 1979, gracias a esto, productores y directores se acercaron a Lynda para ofrecerle diversos papeles principales, tanto en series como en películas.

Fue así que Carter participó como protagonista en películas que se proyectaron tanto en el cine como en televisión, entre las que se incluyen: Bobbie Jo and the Outlaw, Lightning in a Bottle, Super Troopers, The Creature of the Sunny Side Up Trailer Park, Nakia, Matter of Wife... and Death, The Last Song y muchas otras más.

Debido a su belleza y gran carisma, Lynda Carter se volvió todo un ícono de la cultura pop, por lo que tengas la edad que tengas, por más joven que seas seguramente la conoces o la has visto en alguna de las múltiples cintas en las que ha hecho aparición.

Viralizan en TikTok video de Lynda Carter diciendo que tiene raíces chihuahuenses

Una cuenta de TikTok llamada Lynda Carter Wonder Woman, con nombre de usuario @vivalyndacarter, subió a su perfil un video donde en una entrevista la actriz revela que tiene raíces chihuahuenses. El clip se hizo tan viral, que actualmente junta más de 2 millones de reproducciones y casi 195 mil reacciones.

Septiembre es el Mes de la Herencia Hispana y Lynda Carter siempre ha estado muy orgullosa de sus raíces mexicanas. Su madre y su abuela nacieron en Chihuahua, México y llegaron como ilegales a los Estados Unidos. Allí ambas se nacionalizaron y su madre conoció a Colby Carter, estadounidense de ascendencia irlandesa y tuvieron tres hijos: Vincent, Pamela y Lynda.

En el video, aparece Lynda Carter diciendo “mi abuela nació en México, en Chihuahua, México, y su familia la trajo (a Estados Unidos) como una trabajadora indocumentada y se convirtió en una ciudadana americana a los 50 años, ella tuvo 10 hijos, los crió y mantuvo a su familia unida.

Mi historia es la misma que la de muchos otros, y como dije antes, así es como se ve. Yo diría que he aportado mucho a este país, esto es Estados Unidos, nuestro Estados Unidos.

Sí, soy el producto de dos trabajadores indocumentados. Mi abuela vino desde Inglaterra, tampoco era legal y nadie tuvo que decirle que se fuera a casa.

Ella estuvo aquí y su visa expiró, así que tuvo que casarse con un tipo mayor, pero abandonó a sus hijos. Mi abuela de México no lo hizo, así que ahí tienes”, mencionó la actriz refiriéndose al entrevistador.