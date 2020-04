Locutores chihuahuenses contagian optimismo

Sin menoscabo de la labor de todos aquellos que son esenciales en estos momentos (desde los epidemiólogos hasta aquellos que son el sustento de las familias que se quedan en casa), hoy se reconoce un quehacer importante que si bien no salva vidas, sí las entretiene: el de los locutores.

Desde la cabina o desde su propia casa, Paola Domínguez (foto principal), Joy Hernández, Mayra Franco, Diego Nájera y Poncho Sáenz siguen al pie del cañón, llevando información y entretenimiento a los radioescuchas que se encuentran en sus hogares.

“La desventaja de trabajar a distancia es que hasta cierto punto me siento una espectadora más, se me ocurre algo pero no lo puedo decir en el momento y se pierde el feeling, no se siente la misma energía”, comentó a Gossip Paola Domínguez, quien alterna las jornadas de cabina y home office con Fernando Rodríguez en “El ranchow” por La Caliente 90.9.

“Somos parte importante para llevar un mensaje de confort, sacarle una sonrisa a alguien ya le cambia un poquito el panorama, el apapacho, el saludito, hacerlos reír, ya estás del otro lado, con toda la actitud. Todos hemos pasado por malos momentos, situaciones difíciles que no vemos salida, (pero) al mal tiempo buena cara. Es momento de sacar la casta, estamos en el mismo barco, lo único que podemos hacer es arrancar sonrisas con chistes o cosas simples, la gente tiene ganas de eso (…) ahorita que no nos podemos ver ni abrazar”, advirtió.

Con lo anterior está de acuerdo Joy Hernández (foto secundaria), quien desde su cabina a la que le tiene que pasar constantemente el trapito con agua y cloro y separada de su mancuerna en “Chicas demente” por cuestiones de “Susana Distancia” dice que es parte de su responsabilidad cotidiana comenzar su día en Arroba FM (así se la esté llevando el tren en lo personal) y con noticias positivas, a fin de levantar el ánimo de sus oyentes que inician el día.

“El ver sus mensajes o escuchar sus audios es una gran motivación. Estas semanas he tenido una gran oportunidad de hacer química con ellos”, dice con la alegría que lleva implícita en el apócope en inglés de su nombre. Añade que no sería lo mismo hacer “Home Office”. “Como que en la cabina, ante un micrófono, me siento más en mi papel”, asegura.

Y desde su trinchera en el 88.5 no deja de dar su consejo cotidiano al despedirse: “Quédense en casa si pueden; lávense las manos y cuídense”, comenta, añadiendo que aún hay gente que no se toma muy en serio tales recomendaciones, para ella verdaderamente vitales para que las cosas poco a poco vuelvan a la normalidad.

A Mayra Franco le parece fantástico seguir activa en su labor de locutora en La Bestia Grupera 99.3 FM, “en mi trinchera afortunadamente puedo seguir transmitiendo gracias a la tecnología desde mi casa, con el apoyo de compañeros operadores, alegrando a la gente, haciendo sus horas más amenas, dándoles tips, pasándoles recetas, sacándolos un poquito de la negatividad, porque en todos los lados te llega información, ya no sabes qué creer, de repente sacas un artículo diferente a lo que estamos viendo en todos lados”, dijo.

Para Diego Nájera, llevar información noticiosa y de entretenimiento es un gran reto, “hay mucha competencia por redes sociales, radio, televisión, pero seleccionar temas que enganchen a las personas intentando desviar un poco el actual (…). Nadie está buscando el hilo negro, pero sí rescatar dinámicas que se tenían en el cajón y retomarlas para que las personas estén ahí”.

El conductor de “La naranja morning show” de Exa 100.9 intercala los días en cabina y en casa con Cris Baquera y recomienda a sus colegas divertirse haciendo lo que hacen y no difundir noticias falsas.

“Eso sí está de locos, lo vivo diariamente y no puede ser. Y para los lectores, esto que está pasando va a ser un parte aguas. Compartir 24 horas con la familia o los rumis te cambia por completo la manera de ver la vida para salir adelante, no echarte para atrás y continuar. Cuídense, respeten las reglas para que todo fluya de la mejor manera. Las cosas siempre pasan por algo, lo tengo bien claro”.

Por su parte, Poncho Sáenz, conductor de “La moneda tibetana”, “Las clásicas”, “Jomofis” y “Pilotos de la música” en La Caliente 90.9 sigue transmitiendo en cabina, bajo estrictas medidas de higiene y salud.

“A mis colegas (les recomiendo) calma, mucha calma, escucho locutores dando consejos al aire y no somos ni bacteriólogos, ni doctores, ni sicólogos, lo mejor que podemos hacer es adoptar la empatía, qué haría yo en el lugar de y tratar de entretener, divertir e informar correctamente. Y a quienes leen Gossip, no salgan, quédense en casita, piensen en su familia, qué pasaría si alguno de ellos faltara o incluso tú mismo, no únicamente nos hacemos daño a nosotros, sino a los demás”, concluyó.

