Los Derbez vuelven a salir de viaje, ahora por carretera

Si hay una forma de definir la primera temporada de De viaje con los Derbez es como caótica. O al menos así la recuerda Eugenio a dos años de haber realizado un viaje a Marruecos con toda su familia.

“Fue muy difícil porque no sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar y era un formato nuevo para todos. Yo tenía la idea de que iban a ir cámaras, a documentar el viaje y decir, ‘ay qué bonito está el mar’, ‘mira qué bonito monumento’. Pero de repente fue demasiado invasivo, no era lo que esperábamos y el proceso lo sufrimos mucho porque no nos hizo muy felices”.

Sin embargo la familia decidió emprender un nuevo viaje para realizar una segunda temporada. Esta vez no fue al otro lado del mundo, sino por el noroeste de los Estados Unidos, donde sus cuatro hijos, Aslinn, José Eduardo, Vadhir, Aitana; su esposa Alessandra y su mascota Fiona estuvieron 24 horas siete días a la semana a bordo de una casa rodante.

“En esta segunda temporada ya sabíamos de qué se trataba, cómo era el formato, para dónde íbamos y lo disfrutamos mucho más que la primera. Además de que mis hijos iban solteros”, dice Eugenio en entrevista.

Los grandes de esta temporada son Mauricio Ochmann, quien el año pasado se divorció de Alisnn Derbez, y Kailani, la hija de ambos. La actriz contó que la decisión de no llevar a su pequeña de viaje con el resto de la familia fue una decisión que tomó junto a su exesposo, debido a la dinámica del viaje.

“Mau y yo decidimos que por el bienestar de la bebé se quedara, son jornadas de trabajo muy largas en situaciones y locaciones muy incómodas y no es muy apto para bebés tan chiquitos. Eso fue una situación nueva para mí, porque era la primera vez que viajaba sin mi hija. Y por un lado me daba un poco de culpa dejarla, pero por otro, fue divertido vivir esta faceta de ser hija y hermana. Sentí que pude liberarme y desinhibirme un poco más que en la primera”.

La gran protagonista en la segunda temporada de De viaje con los Derbez es sin duda Fiona, la bulldog de la familia y la hija favorita de Eugenio. “Decir que es una relación muy especial es poco. Eugenio está obsesionado con ella de una forma poco sana”, dice Alessandra Rosaldo.

“Yo estoy acostumbrada porque vive con nosotros y nos acompaña prácticamente a todas partes. Pero cuando lo vives todos los días es otra cosa. Para sus hijos fue muy shockeante ver cómo estaba obsesionado ver a Fiona”, dice la actriz y cantante.

José Eduardo recuerda que los guías que los acompañaron en los bosques que fueron ocupados de locaciones, les dijeron en repetidas ocasiones que llevar a Fiona era algo peligroso: “Porque es como una carnada. Si dijeras que es un perro atlético o que corre y se sube al coche solo pues está bien, pero para subir un escalón hay que ayudarla a subir. Cualquier cosa la hubiera agarrado”.

Alessandra recuerda entre risas que llevar a Fiona al viaje, “le puso estrés extra al proyecto, porque había que estar pendientes y cuidarla mucho, que no se escapara.

Era horrible sacarla a pasear, Eugenio tenía que salir con la linterna, el spray de pimienta y con la corneta para asustar al oso si se aparecía. Todo un tema”.

Los primeros cuatro episodios de la segunda temporada de De viaje con los Derbez ya se encuentran disponibles en Amazon Prime Video. Los tres restantes estarán disponibles a partir del jueves 27 de mayo.