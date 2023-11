“Los Domables de Fabián Rodríguez” estrenan dos nuevas canciones y video

El grupo "Los Domables de Fabián Rodríguez" han sacado dos nuevos temas que esperan encantar a los chihuahuenses, los cuales se llaman “Sopa de cumbias” que ya cuenta con video musical y “Las chicas de mi barrio”, canciones que siguen con el estilo norteño y cumbiero que los caracteriza.

En entrevista con este medio de comunicación el fundador de este proyecto musical informó que anteriormente estaba en otro grupo llamado “Los Indomables” y tras casi 30 años de trayectoria decidió armar su propio conjunto musical y de esta manera surgieron en el 2021 "Los Domables de Fabián Rodríguez".

Sobre los temas en mención indicó que han recibido una muy buena respuesta de parte de los oyentes, así como de muchos paisanos de Estados Unidos, se han encontrado con personas que disfrutan de la música como lo son las cumbias y canciones norteñas, géneros que son la base principal del grupo.

“Poco a poco han ido aumentando los oyentes a sólo unas semanas de haberse estrenado los sencillos, donde los resultados han sido gratos para ‘Los Domables de Fabián Rodríguez’, comentó el director, y prosiguió “al ver las estadísticas te das cuenta de que sí está funcionando. sí está dando un buen resultado, y motiva a echarle más ganas, por lo que la gente ha respondido de manera positiva”.

Asimismo, manifestó que se encuentran preparando el videoclip de “Las chicas de mi barrio”, mientras tanto están dándole difusión y promoción al que ya tienen actualmente “Sopa de cumbias”, de la autoría de Estela Borunda; sobre la producción de éste explicó que se realizó en la “Quinta mis Amores”, donde les dieron la oportunidad, y el que desean filmar lo harán también en diferentes localidades del estado.

También Fabián Rodríguez reveló que su inspiración ha sido el mantenerse firme en lo que le gusta, la música, “es mi mayor musa, desde muy chico, vengo de familia de músicos por lo cual traigo ese estímulo en este arte, otra ayuda muy importante que ha significado en mi trayectoria de 30 años en el mundo de la música es el apoyo incondicional que me da mi esposa, quien ha sido mi empuje, me alienta y me da la confianza que necesito para seguir escalando más a la cima junto a ella y mis compañeros de grupo, y por supuesto un pilar importante es el público que gracias a ellos estamos donde estamos”, afirmó.

Por último, dio a conocer que además han estrenado un álbum que se llama “Y seguimos avanzando”, el cual es el primero de la agrupación y está conformado por siete temas, sin embargo, desean complementar esta producción a 10 canciones, motivo por el que se encuentran muy contentos porque van por ese objetivo con el apoyo de sus seguidores.

DATO:

El fundador de este proyecto artístico se encuentra cumpliendo ya 30 años de trayectoria por lo cual tiene preparadas algunas sorpresas para sus fans