Los Goya de 2021, una gala sobria para TV y con nominados telemáticos

La gala de la 35 edición de los Premios Goya del cine español mantiene su fecha de celebración el próximo 6 de marzo en el Teatro Soho Caixabank de Málaga (sur de España), pero los nominados asistirán de forma telemática, no presencial, como medida frente a la covid, anunció hoy el presidente de la Academia de Cine, Mariano Barroso.

La decisión la adoptó hoy mismo la junta directiva de la institución, con el acuerdo de Antonio Banderas y María Casado, que dirigirán y presentarán la ceremonia con un patio de butacas prácticamente vacío y la participación, eso sí, de los "entregadores" de premios y actuaciones musicales de las cantantes españolas Vanesa Martín o Aitana, entre otros.

Otra novedad, debido a la evolución de la pandemia, es que se ha cancelado la decisión de contar con una sede secundaria en el Palau de las Arts de Valencia (este de España), donde se iban a entregar dos premios con motivo de la conmemoración del Año Berlanga, aunque el cineasta valenciano seguirá teniendo "una presencia importante" en la gala.

"A día de hoy la conexión con Valencia no va a tener lugar", aseguró Barroso en rueda de prensa en la Academia de Cine, con todas las precauciones ante una situación que cambia cada día con las nuevas medidas decretadas por las autoridades.

Sí se mantiene la previsión de que Valencia sea la próxima sede de los Goya en 2022.

"A esto nos enfrentamos todos los días, pero no nosotros, el mundo, esto es lo que hay", afirmó Antonio Banderas, "hay que saber meterse por las grietas que nos deja la realidad, con coraje y valentía y con toda la ilusión", dijo.

Si los Goya siempre han sido "la fiesta" del cine español y a la vez un espectáculo televisivo, este año sólo serán lo segundo.

Los detalles sobre cómo se hará la conexión con los ganadores y la entrega de premios aún se están estudiando, pero lo que se sabe de momento es que los "entregadores", al ser un número de personas "más fácil de manejar", sí subirán al escenario del Teatro Soho y también desfilarán por una alfombra roja "muy medida y muy corta".

"Tenemos que ser realistas", subrayó Banderas, "va a ser la gala del covid", pero no por ello han querido dejar de expresar su reconocimiento a "toda la gente" del mundo del cine, especialmente en un año en que la ficción audiovisual ha jugado un papel importante en la vida de muchos durante el confinamiento.

El propio Banderas padeció el coronavirus el pasado verano. Fueron "23 días de fiebre y dolor", recordó y a la vez aclaró que no se contagió en un teatro, sino "en una cena al aire libre".

"Me encantaría que estos Goya fueran el pistoletazo de salida de la recuperación, del cine español y de la pandemia", manifestó el protagonista de "Dolor y gloria" ("Pain and Glory") o "La máscara del Zorro" ("The Mask of Zorro"). "Estamos todos agotados, necesitamos volver a darnos besos y abrazos y vernos las caras", añadió.

Sobre el contenido de la gala, María Casado señaló que no varía. "Será una gala elegante y sobria porque las circunstancias mandan y habrá un homenaje y reconocimiento al mundo del cine".

La idea es que sea una gala "corta", de "dos horas y poco", con un monólogo inicial de Banderas, números musicales y participaciones sorpresa a través del vídeo.

Se retransmitirá en directo en TVE y la hora prevista son las 22 horas. No se han planteado modificar la hora por el toque de queda, ya que los organizadores consideran que se trata de personal que está trabajando, insisten en que no habrá ninguna fiesta y en que todos los asistentes se harán pruebas PCR o de antígenos en los días previos.

"Adú", de Salvador Calvo (13 nominaciones); "Akelarre", de Pablo Agüero (9); "Las niñas", de Pilar Palomero (9), y "La boda de Rosa", de Icíar Bollaín (8), lideran las nominaciones a los 35º premios Goya. El Goya de Honor lo recogerá de forma presencial Ángela Molina.