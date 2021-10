Luis de la Rosa, quien interpretó a Luis Miguel joven en su bioserie, se estrena como conductor

Luis de la Rosa comenzó su carrera actoral como protagonista de la película de suspenso infantil Mientras el lobo no está; un año más tarde se popularizó por interpretar la versión adolescente de Luis Miguel para la serie de Netflix y por su participación en La casa de las flores.

Pero ahora toca explorar una nueva faceta que ni él mismo esperaba, la de conductor. A través el show Nick Snack que inicia transmisiones este viernes las 17 horas en el canal de YouTube de Nickelodeon, el actor mostrará otra de sus facetas artísticas para acercarse de manera más personal con su público.

“En este show me podrán ver como soy y se darán cuenta de las cosas que pienso y opino, un par de cosas que me han pasado, anécdotas y como he podido navegar en este mundo tan caótico en el que vivimos todos los adolescentes. Y sí, también de mis sueños, de mis aspiraciones y de lo que me gusta hacer, pero no sólo a mí sino dalos invitados que vamos a tener”.

El primero de los visitantes a este programa será Joel DELEÓN, ex miembro de CNCO que debutará con La culpa, su primer sencillo como solista. “Nos platica sobre su experiencia con la música, cómo lo ha acompañado toda la vida. Pero también se trata de conocerlo, de saber qué es lo que quiere decir con su música y escuchar lo que él hace”.

Luis de la Rosa comparte que entre sus influencias como conductor están Jimmy Kimmel y Jimmy Fallon, pero especialmente Ellen DeGeneres, de quien admira su habilitad para mostrar el lado humano detrás de las celebridades.

“Y eso es lo que queremos hacer con Nick Snack, que los niños desmitifiquen a estas figuran tan grandes y se identifiquen con ellas y así inspirar al mundo para cumplir sus sueños”.

En este late night, que también se transmitirá por el canal Nickelodeon el viernes a las 20 horas, Luis de la Rosa no se limitará a presentar a sus invitados, sino que compartirá con ellos el micrófono con algunas participaciones musicales.

“En el futuro tal vez experimente cantar, aún no lo sé, pero definitivamente es una posibilidad, una de las cosas que quiero hacer”.

Por ahora el actor combinará la música con su faceta como actor en la cinta Soundtrack que filmó hace unas semanas junto a Ximena Sariñana y Xabiani Ponce de León.

“Es una película muy divertida sobre una banda de música y sobre encontrar tu voz en el mundo. Estoy muy emocionado con ese proyecto y me urge verla y que todos la vean”, concluye.