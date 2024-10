Luis Pacheco, investigador paranormal, se adentra en los misterios de Chihuahua

El chihuahuense Luis Pacheco es un investigador de lo paranormal y lo que empezó como un hobbie hasta la fecha ya son 3 años que se ha sumergido en este mundo misterioso y sobre hechos donde no hay respuestas lógicas, su contenido y exploraciones completas las puedes encontrar en su plataforma de YouTube y está registrado como @SoyLuisPacheco y quien habló con este medio de comunicación, sobre algunas de estas experiencias.

“A lo largo del tiempo me han acompañado varios amigos, actualmente y del que siempre recibo apoyo es de mi papá Raúl Pacheco Valles, la exploración más complicada que tuve fue en una antigua mina que se encuentra en San Guillermo, el lugar está muy tétrico, muy cargado de energía, en esa ocasión sabíamos que algo sobrenatural estaba con nosotros, conforme fuimos avanzando nos empezaron a atacar con ruidos, azotando puertas, incluso empezaron a caer piedras, botellas de vidrio hacia nosotros, fue la investigación que más me dio temor, porque al final de cuentas uno nunca sabe con qué se está enfrentando”, expresó.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

El su canal de YouTube cuenta con más de 100 videos, sin embargo el más popular es una investigación en “Las 7 Cabecitas de Chihuahua”, cuenta con un poco más de 100 mil reproducciones, de igual manera a continuación algunos de los casos que ha investigado.

Gossip LaVelle Smith Jr, el bailarín y coreógrafo que trabajó con Michael Jackson

La iglesia abandonada: Son muchas las historias que se cuentan de ahí, la más contada es que el padre de esa iglesia se quitó la vida y que un monje es el guardián de ese lugar, pero muchas personas realizan trabajos de magia negra dentro de ella, y por consiguiente es un portal que abren para energía de bajo astral.

La planta Ávalos: En este caso indica que es muy interesante ya que las mismas personas que trabajan actualmente dentro de ella cuentan cómo han visto sombras, siluetas de personas, han escuchado gritos, llantos y todo esto a consecuencia, dicen, de los cientos de accidentes mortales que se presentaron durante su funcionamiento, y las almas de personas que perdieron su vida aún siguen en el lugar.

La colonia Americana: Se sabe que ésta forma parte de la planta de Ávalos y era un tipo fraccionamiento para los ingenieros o personas importantes del extranjero que visitaban la planta, dentro de ella se encuentra un hotel donde, lo que la gente cuenta, han visto un mujer de blanco paseando por sus pasillos y lo más interesante de este caso es que cuando ellos fueron a investigar en una de las habitaciones del hotel estaba colgado un vestido blanco.

La casa de Lomas: Esta leyenda urbana que, posiblemente, todos conocen, se cuenta que una familia conformada por el papá, la mamá y una pequeña habitaban la casa cuando ésta se quemó y la niña perdió la vida a causa del incendio, se dice que aún el alma de la niña sigue en pena en las antiguas habitaciones de la casa, otros aseguran que nunca pasó nada en el lugar, pero el investigador indica que él puede asegurar que si están ahí de noche es una sensación de que no están solos y alguien los observa de lejos.

La casa de los chinos: Un lugar muy emblemático desde los tiempos de la Revolución donde habitaba una familia de chinos, se dice que estaban ocultos del general Francisco Villa ya que éste odiaba a los chinos y no los quería para nada, cuando él se dio cuenta que los asiáticos estaban ahí, éste personalmente fue a quitarles la vida de una manera muy horrible, que tanto fue su coraje que terminó colgando a todos en los árboles fuera de la casa, hasta la fecha se rumora que en este lugar se escuchan sonidos, psicofonías, ven sombras y se relaciona con el caso de los chinos.

El asilo de Nombre de Dios: Un lugar sin duda que con tan sólo verlo por fuera causa una inquietud, su abandono impone miedo, en este lugar, en una de sus habitaciones, realizaron un exorcismo, además de que pueden encontrar pentagramas pintados en sus paredes y pisos, son muchas las manifestaciones que ocurren dentro de él a causa de todos los portales que se han dejado abiertos, al igual que por los trabajos de brujería que practican a diario ahí.

El joven dice que a pesar de su trabajo es un poco escéptico y siempre trata de encontrar una explicación lógica de las cosas, señala que ha vivido sucesos paranormales durante sus investigaciones y hasta en su propia casa, indica que aunque uno no lo vea a simple vista, existen seres de otros planos que constantemente están entre la gente.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Por otro lado, dice que le da satisfacción que lo que empezó como un pasatiempo para él se convirtió en el interés de muchas personas, al llevarles un contenido informativo de las historias y leyendas de la ciudad y que gente de todo el mundo las conozca, afirma que se siente feliz al recibir comentarios de apoyo, o que simplemente les gusta y apoyan su contenido.

“Fue un poco complicado que mi papá entendiera mi trabajo, más por el riesgo que corre uno en este tipo de lugares, pero siempre y hasta el día de hoy he recibido todo el apoyo total de él, y a mis amigos también les gusta mi trabajo y admiran ya que siempre me comentan que no cualquiera puede, o tiene el valor de hacerlo.

“Hasta el día de hoy gracias a Dios todas las investigaciones se han completado y no hemos tenido ningún problema de seguridad, pero aún así no dejamos de tener la precaución”, finalizó.