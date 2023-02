Luisito Comunica aclara que no recibió dinero por hablar bien del AIFA: "Yo pagué por volar"

El creador de contenido Luisito Comunica, negó haber recibido un pago por dar su opinión del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), uno de los proyectos insignia del presidente Andrés Manuel López Obrador que ha recibido diversas críticas.

"Simplemente uno va por la vida y uno opina cosas buenas y cosas malas, se aclara una vez más, no me pagaron, yo pagué por volar, yo pagué por grabar ese video", dijo en las historias de su cuenta personal de Instagram.

Asimismo, aclaró en su cuenta de Twitter que es una persona con muchos negocios y sin la necesidad de "vender" su opinión.

"Me tomo el tiempo de aclarar todo esto porque me enferma que me tachen de vendido. Jamás he vendido ni vendería mi opinión (...) sobre todo lo aclaro para mis seguidores, a quienes les debo mucho y JAMÁS les haría una cochinada así.", añadió.

Me tomo el tiempo de aclarar todo esto porque me enferma que me tachen de vendido. Jamás he vendido ni vendería mi opinión.



Afortunadamente soy una persona con muchos negocios y sin ninguna necesidad de caer tan bajo.



Recientemente, el youtuber subió un video en donde detalla su experiencia visitando el nuevo aeropuerto, en donde menciona que se ahorró aproximadamente 30 mil pesos en vuelos, la infraestructura se ve moderna e incluso se tomó el tiempo de ver los baños, los cuales calificó como bonitos.

"Me ha gustado mucho, está muy moderno, está bonito, está eficiente y ya veremos en el futuro como sigue esta situación, al menos hoy por hoy, lo que hoy vi, me gustó bastante" dijo en su primer video.

De igual forma, indicó que desde su perspectiva tiene puntos negativos como la distancia, lo cual hace que el llegar pueda ser más costoso y que todavía no está listo en su totalidad.

En ese mismo video, indicó "siento la obligación de recalcarlo, no me están pagando para decir esto, es mi opinión sincera, está lindo".

Del mismo modo, reprochó en su cuenta de Twitter que algo similar le había ocurrido cuando subió un video relacionado a las gasolineras.

"Y luego me preguntan por qué no grabo tantas cosas de México; todo lo vuelven político", sentenció.