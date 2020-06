Lupillo Rivera regresa al ruedo

El show tiene que continuar, fue la frase que sacó a relucir Lupillo Rivera en la rueda de prensa donde dio a conocer su nuevo álbum “De regreso al ruedo”, tras una semana de fuerte polémica en torno al cantante.

FORMA PARTE DE NUESTRO CÍRCULO DE SUSCRIPTORES Y RECETA LAS NOTICIAS DE PORTADA DE JUÁREZ, PARRAL Y CHIHUAHUA DIRECTO EN TU EMAIL, SUSCRÍBETE AQUÍ GRATIS

“Vengo a presentarles mi música, mi disco, tengo más de 100 personas trabajando en este proyecto y no me puedo quebrar ni doblar por lo que está pasando en mi vida personal”, expresó el Toro del Corrido,

“Ha habido muchos dimes y diretes y no me afecta en nada, porque yo sé quién soy. No me arrepiento de nada, a mi exmujer le regalé todo lo que te imagines y le deseo lo mejor del mundo. No tengo absolutamente -subrayó- nada en contra de nadie, ni le deseo mal a nadie en el mundo”, afirmó.

Asimismo, expresó su apoyo incondicional a su hija Lupita, “quiero que sea exitosa, no importa en qué disquera esté, quién la promocione, nada. Y si necesito seguir apoyando a su mamá, lo voy a hacer, porque hace felices a mis hijos y es lo más importante”.

Lo anterior, luego de que en días pasados, su ex, Mayeli Alonso, estuvo en el ojo del huracán por la demanda que interpuso en su contra la empresaria Daisy Cabral, por incumplimiento de contrato y difamación, así como el lanzamiento de Lupita a la palestra artísticas.

Regresó el toro

El nuevo disco es de corridos, la mayoría nuevos, como “Más cabrón que bonito”, “Regresó el toro” y “Cortina de humo”, cuyo video le censuró YouTube, sin embargo ya está nuevamente en plataforma.

“No se lo pueden perder, ahí está la historia (de un presunto jefe del crimen organizado) y la pueden comparar con la película o la serie”, dijo.

Lupillo ha estado dando conciertos virtuales, como muchos artistas, “nos está yendo de poca madre, a la gente le están gustando, se divierte y está en su casa, me mandan videos bailando, me gusta mucho esa onda”.

Hablando del encierro, dijo que hay que verlo como un momento de reflexión, de estar con la familia, conocer realmente a los hijos y seres queridos y platicar con ellos.

“Tenemos que orar, pedirle a Dios que bendiga a cada uno y al mundo entero”, pidió.

Lupillo bromeó al preguntarle qué le hace falta, “pelo, mucho pelo. La verdad quiero seguir en el gusto de ustedes, del público, que me sigan aplaudiendo”.

Te recomendamos:

Ráfagas --El transporte, dolor de cabeza --Alianza nacional vs reforma electoral --De gira por la Sierra

Local Chihuahua, estado competitivo: IMCO