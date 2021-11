Lupita D’Alessio se reencuentra con su música

La noche que vivió Lupita D’Alessio en la Arena Ciudad de México fue de reencuentros. Primero con su público, al que no veía desde hace dos años, mismos en los que no ofreció un concierto. Y después con sus canciones, aquellas que por 50 años no pudo grabar debido a un desacuerdo con su antigua disquera.

Pero este sábado lo logró. Lupita volvió a interpretar sus grandes éxitos en vivo y los inmortalizó en el DVD en vivo que tanto anhelaba y que finalmente grabó acompañada de 10 mil asistes.

“Es un milagro hecho realidad el que ustedes y yo estemos juntos compartiendo el DVD tan deseado por mí y por muchos de ustedes. La gloria es para Dios, por supuesto. Estoy muy feliz, espero que lo disfruten”, dijo a modo de bienvenida mientras recibía una ola de aplausos y gritos con su nombre.

Al público no le importó que el concierto iniciara más de 30 minutos tarde. Después que de Lupita terminó de interpretar Cómo se llama, con la que abrió la velada, todos se pusieron de pie; la ovación fue unánime y la cantante no pudo ocultar su emoción con una sonrisa que no le cabía en el rostro y unos ojos que casi sueltan lágrimas.

La intérprete no escatimó energía al cantar clásicos como Leona dormida, Ese hombre o Inocente pobre amiga, donde su voz resonó por toda la Arena y en donde dejó el alma sobre el escenario, entregándose a la música y al público.

Como lo había prometido, Lupita tuvo sorpresas durante la noche. Primero la participación de Ernesto D’Alessio, quien cantó en solitario Amor contigo me da igual y después Ni guerra ni paz acompañado de su madre.

“Te amo mamita hermosa. Te voy a hacer una promesa, cada que cante una canción tuya siempre la voy a cantar y a honrar como lo merece, como el legado que nos has dejado a todo el pueblo de México”, dijo Ernesto al despedirse.

Benny Ibarra la acompañó durante Cóncavo y convexo; Ari Borovoy lo hizo en Costumbres, aunque su voz poco se escuchó; y su nieta Sarita D’Alessio recordó los inicios de la Leona dormida cantando Mi corazón es un gitano, que conmovió a muchos de los presentes.

Acompañada de ocho músico y dos coristas, D’Alessio se lanzó con un popurrí de 11 minutos que incluyó éxitos como Lo siento mi amor, Si no te gusta como soy, Amor, Como tú, Te estás pasando y Ya no regreso contigo con la que se puso a bailar y tras la que recibió una ovación de pie por más de tres minutos.

La intérprete vistió un conjunto rojo y aunque pasó la mayor parte del tiempo de pie, también ocupó el sillón que estaba a su lado, donde por momentos tomaba un espejo para revisar su cabello. Además presentó algunos temas de su próximo álbum inédito como Y que tal si te vas y Estoy de pie.

La noche cerró con Mudanzas y Mentiras, sí como Tiempo de rosas con la que se despidió y agradeció a los presentes por ser parte de la noche de su regreso.