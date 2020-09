“Made in Chiwas” unen talento

Productores musicales del estado de Chihuahua unen talento a través de una recopilación de “Varios Artistas” con 24 diferentes pistas de electrónica con géneros como Techno y House en la que incluyen títulos en relación con Chihuahua como “Seco y Arenoso”, “Samalayuca”, “Arena”, “Bocoyna”, “Bosque de Aldama”, “Noshe con Noshe”, entre otras.

Si te gusta estar informado, suscríbete a nuestro NEWSLETTER y recibe todas las mañanas en tu correo electrónico las noticias más importantes de Chihuahua. Da clic aquí, es gratis

El proyecto surge de la creatividad de Ever Tapia y Jado, quienes reunieron a artistas de música electrónica para iniciar las grabaciones, y de esta manera con ayuda de Ozlem Récords poder unir las pistas en un solo álbum; fue en la ciudad de Guadalajara donde continuaron con la posproducción y distribución en plataformas como Beatport y próximamente Spotify, Apple Music y Amazon Music.

Los artistas que estuvieron presentes en el proyecto son de las ciudades de Chihuahua, Juárez y Delicias; cada uno aportó conocimientos en la música y su pista única, los participantes reunidos por Ever Tapia y Jado son: Memo Arvayo, Heber De Luna, Enjanzea2, Omar Nickel, Mata Retanus, Nava, Víctor PV, Plaztik, Infernyk, Desert Shamans, Bad Influence, Irving Villegas, Andy Quid, Oscar Villanueva, José Roca, Batista, Héctor Valadez, Aleets, Priorato MX, Technotoria, Uriel Hedz, Félix D, A&A y Movi.

La grabación del material se llevó a cabo desde el mes de junio de este año para terminarlo con la publicación el día 21 de agosto en la plataforma de Beatport, y su lanzamiento será el día de hoy en las aplicaciones mencionadas. “Fue un trabajo que se realizó en pocos meses, pero es de calidad chihuahuense” mencionó Guillermo Arvayo.

Guillermo Arvayo, es director en DJ Factory Playa del Carmen, escuela enfocada en la producción musical y es uno de los participantes de esta compilación quién realizó la pista de “Noshe con Noshe” en homenaje al regional mexicano Pedro Infante ; el músico platicó a El Heraldo de Chihuahua.

Al estar siempre interesado por la música electrónica, tomo la decisión de participar en el proyecto para “Apoyar el género porque tiene mucho potencial ya que somos el único estado de la republica que ha elaborado un proyecto donde nos reunimos todos los productores musicales” explicó Guillermo.

El sello discográfico Ozlem Récords es el encargado de subir las pistas a las plataformas, por otra parte serán ingenieros de audio los responsables de darle la producción correcta pidiendo especificaciones a los músicos que grabaron su material de manera individual, “hay muchas personas trabajando en el proyecto”,dijo Guillermo.

El precio de la compilación completa en Beatport es de 16.99 dólares de los cuales se distribuyen entre la disquera, los productores y quienes generaron la idea; por pista tienen un costo de 1.99 dólares, “comprando el material ayudan a los productores de música chihuahuenses a continuar haciendo lo que saben hacer” interpretó Guillermo.

Al estar de visita en Chihuahua fue llamado por Ever Tapia para involucrarse y observó una gran oportunidad para dar a conocer la música electrónica “underground” que como dice su nombre “esta por debajo del suelo, por eso las personas no llegan a conocer de este tipo de trabajo musical y más porque no son pistas solicitadas, sino que lo son en antros como en los que he trabajado” comentó Guillermo “el proyecto se hizo para llegar a la comunidad chihuahuense y de esta manera se interesen por el trabajo que realizamos” continuó.

Te recomendamos: Ráfagas -Guerra electoral en puerta -Se une la IP a la defensa del agua -Chihuahua capital genera certidumbre Local Presas de Tamaulipas y NL, al 112 y 93%; las de Chihuahua, al 30%

Local Encuentran cientos de peces muertos en río de Moris