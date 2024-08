Mafalda, la niña que cuestiona al mundo, llegará a Netflix

Mafalda llegará a la pantalla chica de la mano del cineasta argentino Juan José Campanella quien, junto con Netflix, producirá la adaptación audiovisual de la icónica historieta del humorista gráfico Joaquín Salvador Lavado, mejor conocido como “Quino”.

“Es nuestra la obligación de preservar el humor, el timing, la ironía y las observaciones de Quino. Sabemos que no podremos elevar a Mafalda porque más alta no puede estar. Pero soñamos con que los que somos devotos de ella desde la primera hora podamos compartirla con nuestros chicos, y aunque haya cosas reservadas sólo para adultos, podamos todos largar una carcajada en familia, y por qué no, ir al diccionario de vez en cuando”, compartió Juan José Campanella a través de un escrito.

Campanella asumirá los cargos de director, guionista y showrunner del proyecto, mientras que se apoyará de Gastón Gorali como co-guionista y productor general. El cineasta argentino sumará la adaptación de Mafalda a su experiencia, que se compone de proyectos como El secreto de tus ojos, película con la que ganó un Oscar, Metegol y La ley y el orden.

Mafalda no solo me hacía reír, aprendía palabras nuevas: Campanella

Juan José Campanella tuvo el primer contacto con Mafalda cuando tenía ocho años. Aunque sus papás le dijeron que no entendería el contenido de la historieta, decidió arriesgarse.

Mafalda y sus amigos no sólo me hacían reír muchísimo, sino que de vez en cuando me mandaban al diccionario. Y cada palabra nueva que aprendía venía con el premio de una nueva carcajada.Juan José Campanella.

Hace 12 años, el propio Quino visitó las oficinas de producción donde labora Campanella; en ese momento el cineasta se cuestionó: “¿Cómo podemos reconectar a las nuevas generaciones que no crecieron con Mafalda con esta gran obra? ¿Cómo podemos llevar su ingenio, su mordacidad, a los chicos que hoy crecen en plataformas digitales? ¿Cómo se puede, en fin, trasladar una de las obras más grandes de la historia del humor gráfico al lenguaje audiovisual?”

Derivado de dichas preguntas, se apostó por realizar este proyecto, un tanto a manera también de homenaje, a cuatro años del fallecimiento del creador de Mafalda.

“Hoy, una docena de años después de esa inolvidable visita enfrentamos este desafío. Ni más ni menos que convertir a Mafalda en un clásico de la animación”, indicó el argentino de 65 años, en la carta.

Por el momento, se desconoce la fecha oficial del lanzamiento del proyecto audiovisual animado.