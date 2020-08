Magadán estrena sencillo

Tres cosas se propuso Magadán cuando empezó en la música: tocar en el Palacio de los Deportes, ya lo hizo; tener material sonando en la radio, lo está logrando; y obtener un Grammy Latino… con ello en mente estrenó “Y decir que te quiero”.

Descarga toda la edición impresa directo en tu móvil, tableta o computadora, da clic para suscribirte, primer mes gratis

“La compuse con Jules Ramllano y Andrés Sánchez, salió hace unos días en todas las plataformas y ha llegado a bastante gente, ha incrementado seguidores en mis redes sociales y ha tenido muy buena respuesta en radio”, dijo a Gossip el músico yucateco.

“Antes componía en lo particular, ahora hablo de cosas que no sólo me pasan a mí, pedir perdón, decir te quiero, buscar una segunda oportunidad, todos en algún momento de nuestra vida lo hemos hecho”, añadió.

Magadán perteneció a la banda de rock pop Malta por más de 12 años y hasta la fecha la lleva en el corazón, pero en este momento decidió hacer su proyecto solista.

A fin de mes lanzará “No necesito de ti”, producido también por Ramllano, “la idea es sacar un EP de seis canciones, ahorita quisimos probar cómo pegaba esta y si llegó al corazón de mucha gente, la que viene les va a gustar mucho”, advirtió.

Siempre le ha gustado la música en todos los aspectos, crear, proponer, innovar, toca varios instrumentos, compone, hace cóvers a su estilo.

“Cualquier instrumento capaz de transmitir un sentimiento es muy importante. En Malta era bajista, esta es mi primera guitarra en el concepto de Magadán, tocar un instrumento más rítmico que de acompañamiento me llena más, además me encanta, es la que voy a llevar en todo este proceso”.

Magadán está invitado a algunos festivales el año próximo, mientras tanto está realizando el videoclip de “No necesito de ti” y preparando más material para hacer un en vivo.

“Síganme como @magadanmx en Instagram, Facebook y YouTube. Espero que se abran más puertas y que la canción llegue al corazón de todos”.

Te recomendamos:

Ráfagas --Van agricultores a SLP para confrontar a AMLO --Piden a diputada se defina --Normalistas pelearán por la legalidad

Local No hay medicamento para niños con cáncer

Delicias Protestarán hoy agricultores en defensa del agua