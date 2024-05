“Mamá hizo historia”: Invitan a homenaje para las madres chihuahuenses

El Grupo de Historia del Parque Revolución invita a la sociedad chihuahuense a deleitarse con la presentación de la Conferencia histórica musical “Mamá hizo historia” en la cual participan conferencistas, lectores de poemas y músicos en vivo.

La cita es éste próximo 2 de mayo a las 19:00 horas en Casa Chihuahua, como parte del programa Jueves de Puertas Abiertas, sólo hay que ingresar a la página oficial del recinto y reservar su entrada en https://www.casachihuahua.org.mx/.

El programa contempla dar a conocer la vida y obra de seis madres chihuahuenses que como lo dice su título “hicieron historia” dentro del estado de Chihuahua además de brindarle a una séptima mujer un homenaje en vida: lElsa Irma Aguirre Juárez, mejor conocida en el ámbito artístico como Elsa Aguirre, también mujer chihuahuense y actriz de trayectoria ejemplar.

De acuerdo con ella misma, decidió ser actriz por una simple razón: La libertad. Nacida en Chihuahua en 1930, la pequeña Elsa Irma Aguirre Juárez creció en el tiempo de las prohibiciones, cuando las mujeres eran amas de casa y un divorcio significaba una tragedia.

Su padre trabajó de cerca con Lázaro Cárdenas “y a todos les dio su casita”, recordó en entrevista reciente. Ella era una niña tímida y callada, pero siempre tuvo la inquietud de conocer más sobre el mundo, de descubrir lo que había afuera, de conocer otras historias que ella misma pudiera contar.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Yo quería volar. Mi palabra era 'libertad'. No quería ser artista, ni famosa, ni tener dinero. Yo lo que quería era salirme de mi cuerpo, sentir libertad. No dependencias ni apegos. Creo que el no ser autosuficiente no es algo de lo que se sienta orgullo”, recordó.

Tras llegar a la Ciudad de México, comenzó su trabajo ganando un concurso de belleza. Y no fue hasta 1945 que participó en su primer trabajo cinematográfico, “El sexo fuerte”, donde realizó un pequeño papel que ganó por el casting que hizo con su hermana Alma Rosa.

En medio del auge de la Época de Oro del cine mexicano, Elsa Aguirre pronto se convirtió en actriz principal. Realizó protagónicos como “Cantando nace el amor”, con Raúl Martínez y Andrés Soler y “Cuatro noches contigo”, dirigida por Raúl de Anda. Luego vinieron otros grandes proyectos como “Cuidado con el amor”, donde hizo dupla con Pedro Infante, y “Lluvia roja” que protagonizó con Jorge Negrete. Fue así como ella comenzó a hacer historia.

Las mujeres de Chihuahua siempre han sabido responder al llamado sea cual sea su destino y jamás sienten miedo cuando se trata de conseguir o defender un ideal, demostrando su gran capacidad y un libre pensar.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Otras han luchado hasta perder la vida defendiendo a su pueblo y a los suyos, unas cuantas más han sabido convertir a caudillos en hijos, ofrecerles bondad y los cuidados de una mujer que es madre puede brindar.

Cada una, en diferentes maneras y con determinación, grabaron sus nombres para siempre en los recuerdos de esta tierra valiente, noble y leal, misma que se agiganta con sus hazañas y que hoy recordamos con motivo del ya muy próximo Día de las Madres y es un orgullo para sus hijos poder decir: “Mamá hizo historia”.