Marifer García extraña el contacto

No ver a la gente sonreír ni poder abrazar a sus seres queridos ha causado gran impacto en María Fernanda García, quien participó en la recién finalizada serie “Rubí”.

“Ha cambiado bastante todo, el solo hecho de salir con cubrebocas y careta es una cuestión de respeto a los demás, el que salga sin cubrebocas es muy mala onda”, dijo a Gossip la actriz, que también trabajó en “Como tú no hay 2”.

Ambos proyectos dejaron satisfecha a Marifer, “Rubí fue una superproducción muy bien adaptada por Leonardo Padrón y me encantó mi personaje, una mujer que supera una fuerte crisis matrimonial, con toda dignidad le dice al señor bye y hasta ahí. Y en Como Tú no hay 2 estuve con la Pastorcita, la extraño un chorro. Me sentí muy halagada porque confiaron en mí para un personaje trágico y un personaje cómico”, afirmó.

La actriz planeaba una gira con su stand up comedy, que se canceló como todos los eventos públicos, sin embargo asegura que la poesía va “a todo dar” y sube sus poemas al canal de YouTube: Marifer García. Además está negociando su próximo proyecto televisivo.

Volviendo al tema de actualidad, bromeó al señalar que “ahora va a estar más difícil encontrar novio, si de por sí no salía a ningún lado, ahora menos, esta heavy”.

Un poco más seria lamentó, “ya no ves sonreír a la gente, es muy feo, todos estamos igual, no tiene caso sonreírle a nadie, esta pandemia nos ha quitado algo muy valioso que es el contacto social. Eso ha sido muy difícil para todos. Ya no puedes acercarte y abrazar a alguien, ni ser espontáneo, ni siquiera sonreír, espero que pase pronto”.

Y mientras pasa, escribe su nuevo show que estrenará después de la gira, además prepara la publicación de su libro “Imágenes intemporales” y planea hacer lectura de poesía en vivo.

