Marilyn Monroe: Lo más importante que hizo y los estereotipos que rompió

Una de las más reconocidas estrellas del cine de Hollywood sin duda fue Marilyn Monroe, quién, con el estreno de la novela ficcionada de Joyce Carol Oates “Blonde”, volvió a tomar popularidad en las redes sociales.

Muchas personas reconocen a la famosa rubia sólo por los chismes y rumores que hay en torno a su vida, sin saber que la actriz contaba con muchas otras cualidades.

Uno de los datos más curiosos sobre Marilyn Monroe es sobre su coeficiente intelectual, ¿sabías que tenía 5 puntos arriba de Albert Einstein?

Durante varios años la actriz interpretó el personaje de una rubia ingenua a la que todos los hombres deseaban, pero la verdad es que no tenía ni un pelo de tonta.

La vida de Marilyn no sólo se enfoca en los escándalos que la involucraban, cómo su supuesto romance con los hermanos Kennedy, además realizó varios acontecimientos importantes que son dignos de reconocer.

Marilyn Monroe se enfrentó a magnates de Hollywood

Durante toda su carrera como actriz Marilyn Monroe vivió atrapada en la imagen de una mujer que desprendía sensualidad y que no precisamente era de su agrado.

Se cree que se veía a sí misma como una mujer de carrera y una actriz con talento, pensamiento que la motivó a negarse a rodar “The girl in pink tights'' junto a Frank Sinatra.

Con este paso inició su propio estudio llamado “Marilyn Monroe Productions”, ya que no se le daba la libertad de elegir sus propios proyectos.

Se enfrentó a los magnates de Hollywood, esos hombres con poder y actitud dominante para al final salir victoriosa.

Marilyn Monroe sabía que tenía más capacidad que sólo ser una imagen sensual/Foto: Instagram | @marilynmonroe

¿En cuántas películas actuó Marilyn Monroe?

A pesar de que su carrera como actriz fué relativamente corta, también se caracterizó por haber sido muy intensa.

A sus 36 años de edad grabó 29 películas, muchas de ellas quedaron marcadas en la historia del cine.

Por su gran actuación, Marilyn Monroe fue nominada a los Globos de Oro a la mejor actriz tras haber interpretado su papel en “Bus Stop'' y ganó un Globo de Oro a la mejor actriz de comedia por su papel en “Con faldas y a lo loco”.

Además, sin duda es ganadora de admiración y mucho respeto por gran cantidad de mujeres por recordarles que “todas somos estrellas y merecemos brillar”, la famosa frase célebre de Marilyn Monroe.

A Marilyn Monroe le gustaba leer

Pocas personas lo saben pero una de las pasiones que tenía Marilyn Monroe era leer.

Un testimonio dado por su profesora de interpretación, Natasha Lytess, dice que si visitabas a la actriz sin avisarle, era seguro que la encontraran ocupada en su estudio.

Además se cuenta que tenía una gran biblioteca con más de 400 obras literarias, entre las que estaban sus favoritas como Joyce, Walt Whitman, Fiódor Dostoievski, Edgar Allan Poe, entre otros.

Marilyn Monroe, una actriz feminista

En su época, existió una versión feminista de Marilyn Monroe, misma que encarnaba el perfil de una mujer libre y rebelde.

Aún en la actualidad se considera como una de las precursoras de los movimientos feministas en los años 60.

La actriz estadounidense fue la primera mujer en crear y dirigir su propia compañía productora de cine y denunció los abusos sexuales que vivió durante su niñez.

Esto la motivó también a evidenciar el acoso y trato sexista que recibían muchas mujeres dentro de la industria del entretenimiento.

¿Por qué se admira a Marilyn Monroe?

Aunque no lo pareciera Marilyn Monroe tenía muy poco de superficial, fue una mujer que le enseñó a la sociedad que las curvas son sexys y que ser rubia no significa ser tonta.

Además dió el claro ejemplo de que la elegancia es una actitud y se debe resaltar cómo destrozó el estereotipo de mujer sumisa y buena esposa de su época.

Ella es la autora de la famosa frase “Si no pudiste lidiar conmigo en mi peor momento, definitivamente no me mereces en el mejor”, la cual inspira no sólo a mujeres si no también a muchos hombres.

Además, Marilyn Monroe siempre defendía el sonreír incluso si se está triste pues decía que llorar era demasiado fácil.

Definitivamente su luz no dejará de brillar pues sin duda alguna fue una mujer auténtica y apasionada y hasta la fecha muchos de sus fans consideran que nadie ha podido quitarle el trono.

