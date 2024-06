¡No te lo pierdas! Marla Herrera dará un concierto en el Centro Cultural Quinta Carolina

La cantautora chihuahuense Marla Herrera llevará a cabo su próximo concierto que se titula “Hecha de poesía, rosas y éter”, que tendrá lugar en el Centro Cultural Quinta Carolina, el 5 de junio a las 7 de la tarde, donde estará acompañada por el guitarrista Luis Francisco García, el pianista Isaac Lechuga, y bajo la dirección del maestro José Luis Mendoza Calderón, siendo este evento su último recital de canto ya que se va a recibir de la carrera Licenciatura de Música de Canto en la Facultad de Artes de la UACh.

Sobre este espectáculo Marla expresó: “La gente va a disfrutar algo muy íntimo, deseo que los asistentes vean a través de música cómo es que yo visualizo el mundo, cada canción que elegí junto con mi maestro Mendoza es donde manejo mis emociones, ya que soy muy sensible y por supuesto va haber diversos géneros musicales, esperando que en en transcurso de una hora, que es lo que va durar el concierto el público abra su corazón.

“Por supuesto quiero dar las gracias a los maestros que estarán acompañándome esa tarde de quienes he aprendido mucho, entre los temas que los presentes van a escuchar van hacer ‘Alma mía’, ‘Íntima’, y otras de teatro musical como ‘El fantasma de la ópera’, donde incluiré temas italianos, francés y alemán.

“Después del concierto, se va llevar un pequeño convivio donde por supuesto no pueden faltar las fotos del recuerdo, y quiero recalcar que no hay boleto, la entrada es gratuita para el público en general, pero se tendrá aforo limitado para que se pueda disfrutar cómodamente del evento”, indicó.

Asimismo, se le cuestionó su evolución musical de qué diferencia había a la Marla de cuando inició su carrera a la Marla de hoy en día: “Creo que sigo teniendo la misma sensibilidad, los mismos sueños y ambiciones, la única diferencia es que he aprendido a canalizarlos todos, y uno de las cosas que me ha ayudado mucho es el rodear de gente que me aporten, que me enseñen, y me ayuden a crecer, y creo que eso es lo que me ha formado como artista, y nunca cambiaría por nada el amor que siento por mi carrera y la música, esta Marla de hoy es más madura, pero con los mismos objetivos.

Sobre mis próximas presentaciones estaré en una librería donde estará junto conmigo Armando Tarango, Luis García, René Aguirre, y Gabriel; de igual manera ofreceré mi música en el centro de espectáculos Don Burro, y también estamos traduciendo mi segundo álbum de estudio, donde será diferente al primero y con más canciones, por lo cual vienen cosas muy buenas para mi público."

“La música para mí es vivir, literal, lo es todo, es el sentir, el amor, encontrarle sentido a la vida, sé que lo que soy ahora es precisamente por la música, mi refugio siempre ha sido este arte, lo considero un lugar seguro sin importar el estado de ánimo en que me encuentre".

“Quiero dar las gracias a toda la gente que escucha mi música, así como a las personas que me siguen en las redes sociales, y les aconsejo que luchen por lo que quieren por sus sueños, por lo que los haga felices, que no tengan miedo, y si tienen la oportunidad de decirle algo bonito a otra persona lo hagan en ese momento no lo dejen para otro momento”, manifestó.

Si deseas saber más de esta joven artista puedes seguirla tanto en las plataformas musicales como en las diversas redes sociales con su nombre Marla Herrera, donde estarás al día de sus proyectos artísticos que estará ofreciendo próximamente.