Marta Sánchez celebrará sus cuatro décadas en el Lunario del Auditorio

En el 2025 Marta Sánchez ofrecerá conciertos conmemorativos en diferentes latitudes, con motivo de sus 40 años de trayectoria en la música pop, informó en entrevista con El Sol de México, previo al recital acústico que presentó este miércoles en el Lunario del Auditorio Nacional.

“Cierro el 2024 con mucho trabajo, haciendo conciertos en España y preparando los que voy a hacer por mis 40 años de carrera”, adelantó y aseguró que México está contemplado en su itinerario del año próximo.

Del recital “Piano y voz 2. Marta Sánchez de cerca”, dijo que le fue difícil seleccionar 30 canciones, para hacerles arreglos acústicos, pero el resultado la dejó complacida. “Espero que les gusten a mi público, que ha estado conmigo durante cuatro décadas y siempre espera mi música”.

Finalmente, la solista española, quien fue cantante del grupo Olé Olé durante casi una década en los años 80, rememora que estar en la música le viene de familia: “No me imagino haciendo otra cosa, me gusta tanto la música, me viene de sangre, de familia. Mi padre Antonio Sánchez Camporro era cantante de ópera barítono y yo nací para cantar”.