Marwán comparte “Canciones para una urgencia”

En la música, Marwán encontró una oportunidad de crear un punto de encuentro entre las circunstancias más fuertes de su historia personal y la belleza de su composición. Hijo de una mujer española y de un refugiado palestino que llegó a España en 1968 después de la Guerra de los Seis Días, el cantautor se libera a través del arte.

“Es una historia muy fuerte, una historia familiar que mis abuelos, mi padre, tíos y primos han pasado. Vivir una vida con ausencia de derechos humanos. Es una historia que a uno le enriquece la vida y le hace tomar perspectiva con respecto a muchas cosas, pero que también produce tristeza el saber que tu padre ha vivido cosas que un niño no debería haber vivido nunca”, dijo Marwán en entrevista con El Sol de México.

Lanzada en enero, “Nana urgente para Palestina”, es la canción con la que Marwán contribuye a la causa social con la que se siente comprometido. Además, el también escritor donó lo recaudado con la canción a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), de la ONU.

“Una canción no te cura, pero siempre te acompaña y te hace sentir mejor. Te ayuda a construir un palacio de los escombros. Podrás haber tenido una caída emocional y construir un palacio llamado canción desde esos momentos, a mí me parece un regalo auténtico de la vida”, explicó Marwán, quien desde sus inicios, hace más de 20 años, tiene como prioridad ayudar a quienes viven una realidad parecida a la de su familia.

“No ha habido ni un año que no haya hecho conciertos para los refugiados. Ojalá algún día me haga muy popular y tenga una cierta fama para tener una audiencia a la cual poder convocar para ayudar a la gente”.

Cultiva música con mensaje

“Canciones para una urgencia” es el nombre del nuevo álbum de Marwán, en el que mantiene su identidad de exponente de la canción de autor. Escribir canciones y convertirlas en poesía son dos actividades que el cantautor lleva a la par. Seis discos de estudio y tres libros que diseccionan las historias detrás de los álbumes son parte del trabajo con el que defiende la importancia de las letras.

“Hay demasiado de no cultivar la palabra, hay demasiado mensaje vacío, banal. Nos hacen falta más artistas que trabajen la palabra, porque yo creo que las canciones que verdaderamente trascienden se hacen grandes”, explicó.

En este disco, se aventura en colaboraciones con el rapero Nach, Andrés Suárez, Jorge Drexler, Juan Pablo Vega, Coti, Kevin Johansen y otros artistas que le dan oportunidad de explotar su flexibilidad.

“Creo que soy un artista muy versátil, sobre todo en este último disco en el que me he permitido juntar todo lo que soy. Siempre he tenido dentro un rapero frustrado, un rockero frustrado, un popero frustrado, porque el trovador era el que mandaba y todos le querían agarrar el micrófono y decir ¡aparta que voy yo! Me he permitido eso, aparecen todos los múltiples artistas que soy”, aseguró.

El contenido de “Canciones para una urgencia”, así como de sus álbumes pasados, sonarán en el Teatro Metropólitan este sábado 13 de abril, una fecha con la que Marwán inaugurará una gira por México en la que visitará Monterrey, León, Guadalajara, Puebla y Querétaro.