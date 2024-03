¡Más razones para ir a El Paso! Estos grandes artistas se presentarán en marzo

Alista tu pasaporte ya que en este mes de marzo se estarán desarrollando diversos eventos artísticos en El Paso, Texas, donde la comedia, música y tributos a diversas estrellas será lo que predominará en los diversos centros de espectáculos, shows que llaman la atención de los chihuahuenses y por lo cual deciden algunos capitalinos viajar hasta la línea fronteriza para gozar de su artista preferido.

Para el día 5, si deseas reír de principio a fin esta es una opción para que asistas al show “Whose Live Anyway?” que se llevará a cabo en The Plaza Theatre Performing Arts Center; de igual manera si tu gusto es la música de jazz y clásica compra tu boleto para “UTEP Choral Union and Symphony Orchestra in Concert” que se desarrollará en el UTEP Magoffin Auditorium.

El 6 de marzo, el rock, pop e indie se hará presente en el evento “Loving” en Lowbrow Palace; para el 7 estará la función “Candlelight: A Tribute to Queen”, en el St Rogers Depot; donde los fans de la banda británica gozarán de sus éxitos; ese mismo día estará el evento “Wind Symphony Concert” en Fox Fine Arts Recital Hall.

Foto: Luis R Conríquez

De igual manera para el día 9, los que gustan de la música alternativa podrán asistir a “Boogarins, Levitation Room”, en el Lowbrow Palace; por supuesto uno de los géneros que no pueden faltar es la electrónica la cual podrás disfrutar y bailar en “RVLTN El Paso Presents: Lil Texas + more! (18+)” en el centro de espectáculos 11:11.

Asimismo, el evento “Jewel Box Series: Teatro Neplanta - Al's Club” se realizará el 10 de marzo en el Philanthropy Theatre at The Plaza Theatre Performing Arts Center-Complex; y el 12 estará “Lukas Nelson + POTR” en Lowbrow Palace.

Fenix Rypinski conocido popularmente como Fénix Flexin, es un rapero de Los Ángeles, California, y es miembro fundador del colectivo de hip-hop Shoreline Mafia, estará el 16 en Lowbrow Palace interpretando rap y hip hop; para el día siguiente estará la banda “Descendents” en Lowbrow Palace; también se presentará el concierto de “Kansas” en The Plaza Theatre Performing Arts Center.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

El “B-Line Jazz Percussion Trio, Guest Artist Concert” será en Fox Fine Arts Recital Hall este próximo 19 de marzo; el día 20 los seguidores de “Carrie Underwood” podrán cantar junto a ella en Don Haskins Center, para el 21 goza de “Candlelight: Featuring Vivaldi’s Four Seasons & More at St. Rogers Depot” en St Rogers Depot; el 22 se llevará a cabo “Candlelight: A Tribute to Coldplay”, en el St Rogers Depot; y “Mark Normand” se presentará en el UTEP Magoffin Auditorium.

Foto: Kansas

El conocido como “El Rey de los Corridos Bélicos”, Luis R Conríquez interpretará lo mejor de su repertorio a sus fans en El Paso County Coliseum el 23 de marzo; sin duda una de las bandas consentidas por los mexicanos y del público extranjero es Banda MS quien pondrá a bailar a sus simpatizantes en el Don Haskins Center.

El 26 se llevará el concierto “Guest Pianist, Professor Kirill Gliadkovsky of Saddleback College” en el Fox Fine Arts Recital Hall; para el 29 el espectáculo “My Life With the Thrill Kill Kult”, en Lowbrow Palace; al siguiente día estará “Dr. Sara Renner, Oboe Faculty Recital”, en Fox Fine Arts Recital Hall.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Una de las agrupaciones que han dejado historia en la música son “Los Tigres del Norte” quienes estarán con su concierto Siempre Contigo en el Don Haskins Center, donde probablemente sus éxitos como “La puerta negra”, “Ni parientes somos”, “Tres veces mojado”, saldrán a relucir.

También el día 30 el artista en música electrónica “Slushii” dará lo mejor de su repertorio en dubstep, future bass, electro house, progressive house y trap en el 11:11.