Maulet Victoria, la pequeña youtuber chihuahuense sueña alcanzar los 100 mil suscriptores

La niña Maulet Victoria Piña Rascón tiene una nueva canción que dará a conocer este 3 de diciembre para sus seguidores que se titula “Yo quiero un mundo lleno de paz”, y la cual es autoría de su padre, Gerardo Piña, junto al tema viene el video que fue grabado en locaciones de Ciudad Juárez y Chihuahua que se lanzará también por las diferentes plataformas musicales, y el canal de YouTube de la cantante que es MAULETV donde tiene casi ya 11 mil suscriptores.

“Me encanta grabar cada video porque me divierto mucho, juego a hacer videos con cada tema que sacamos en el canal, conozco muchos amiguitos y amiguitas no sólo aquí en México, sino en otras partes del mundo; ahora me encuentro realizando también música, he tenido la oportunidad de descubrir que cantar y bailar es algo que disfruto mucho”, dijo Maulet Victoria quien cuenta hoy en día con 7 años de edad.

Foto de: MauleTV | Facebook

“Mis papás me apoyan en lo que me gusta hacer, pues ellos dicen que lo importante es que juegue hacer videos y hacer una artista y la verdad de esa forma lo disfruto, me hablan siempre de lo importante que es el estudio, y que es una pieza clave para lograr el éxito en la vida, así que siempre estoy al pendiente de mis clases, voy en segundo año de primaria; de grande quiero ser una famosa cantante y doctora, admiro mucho a Selena Quintanilla y Adela Bors, es una niña cantante extranjera”, comentó la intérprete.

De igual forma, no es principiante para cantar ya que cuenta con otras melodías que se pueden escuchar en su canal de YouTube como: “Mauletv”, “Clases por zoom”, “Yo veo a Mauletv”, y “Baila mi corazón”, esta última canción ha llegado al gusto de niños y niñas, pues ya cuenta con cientos de reproducciones por sus seguidores, asimismo, el tema que saldrá este 3 de diciembre donde hablará sobre la paz en el mundo, siendo el objetivo de este nuevo trabajo, dio a conocer, es concientizar al planeta de la importancia que tiene el vivir sin rencor, odio, que aunque existan problemas en la vida de cada persona, nunca deben de detenerlos, ver la vida con felicidad y donde todos los niños y niñas del mundo deben luchar por cada uno de sus sueños.

El deseo de este talento chihuahuense es llegar a los 100 mil suscriptores para obtener la placa que otorga el canal de videos de YouTube, apóyala e inscríbete