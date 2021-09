Mentiras esta de vuelta en sus tres versiones: musical, concierto y teatro

José Manuel López Velarde, escritor y director de escena; forma una sociedad mercantil con los productores Alejandro Gou (Gou Producciones), Óscar Carnicero (La Teatrería) y Ari Borovoy (Bobo Producciones), para dar vida a la empresa Mentiras Group, de cuya franquicia se mantendrán en un escenario en vivo, las producciones Mentiras, el musical; Mentiras, el concierto y Mentidrags, de las que emanan en simultáneo y a futuro producciones discográficas y sencillos digitales de música.

En la tarde de ayer en conferencia presencial ante los diversos medios de comunicación, en el Centro Cultural Teatro 1; López Velarde luego de mostrar los logotipos de cada una de los montajes de Mentiras a teatralizar, hizo público que, “Morris Gilbert y yo, estamos oficialmente separados profesionalmente. El asunto legal ya está cerrado. Todo esto lo pudimos presentar porque se dio el final del conflicto que tuvimos legalmente. Estamos con cuentas saldadas”, confirma.

Aunque no dieron nombres de artistas para los respectivos elencos de las tres producciones. Ari Borovoy se adelantó a mencionar la sede en la que se concentrarán, “el Teatro Aldama será el que albergue a Mentiras, el musical, Mentiras, el concierto y Mentidrags, para cuyo foro se iniciarán las remodelaciones respectivas en su escenario para las renovadas escenografías de los mismos con gente especializada”.

Borovoy, ahora que fue el intermediario entre Lupita D’Alessio y Discos Orfeón para que La leona dormida, grabe en vivo su concierto del próximo 6 de noviembre en la Arena Ciudad de México, incluyendo en su repertorio los 25 éxitos propiedad de la disquera, confirma que Lupita D’Alessio se va a hacer presente en la primera función de Mentiras, el musical.

“Platicamos con Lupita. Se emocionó mucho, Mentiras; es parte también de su trayectoria”, confirma Borovoy.

Y luego tanto José Manuel López Velarde como Alejandro Gou y Óscar Carnicero, ahondaron:

“Estamos viendo un abanico de opciones, por ejemplo, para Mentiras, el concierto se presta para poder hacer un sencillo con Lupita D’Alessio y el grupo, e invitar a los conciertos o invitar a ellas a los conciertos de la señora Lupita”.

Al preguntarle a Ari Borovoy si podrá encarnar a Emmanuel en Mentiras, el musical, dijo que más que ser partícipe de esa producción, “a mí me gustaría estar en Mentidrags, vestir ropa femenina, tacones y peluca…”, responde así, quien pide que los fans de esta franquicia den ideas y peticiones a: @oficialmentiras

MENTIRAS, EL MUSICAL ES UNA OBRA DE CULTO

Lo que se dejó muy en claro que gracias a los años en que mantuvo en cartelera Morris Gilbert como productor a Mentiras, el musical, logró, “que se convirtiera en una obra de culto, que los fans no sólo la pueden ver una, dos o tres veces; sino hasta 300 veces, como lo hizo saber López Velarde.

Y una pregunta más contesta José Manuel López en torno a Morris Gilbert:

“Veo difícil que volvamos a trabajar Morris y yo, por el momento no es posible. Ya veremos. ¿Mal sabor de boca? me dejo, no.

“En realidad tengo un buen sabor de boca, porque estamos aquí, porque recuperé. Y no era un hijo de Morris y mío, porque yo sólo la concebí la obra y el la produjo. El asunto es que tengo un buen sabor de boca de poder hacer un Mentiras de nuevo, de volver a soñar esta obra e incluso voy a hacer cosas con las que me quedé con ganas hacerlas antes que se quedaron en el tintero.

“La relación con Morris está fracturada. No tengo relación con él, ni siquiera ni mala o buena, la relación ya no existe jamás. Puedo decir aquí está Mentiras, Morris no la va a producir, vamos p’adelante y ver qué sucede”.

Al nacer Mentiras Group, se renuevan las tres obras teatrales que de ella emanan y para las que más adelante habrá casting para elegir el elenco respectivo y hasta va a haber doble de cada una, porque los empresarios teatrales piensan tener dos compañías en funciones, una en México y otra de gira en el extranjero.

“Yo no soy de vetos y los actores, actrices y bailarines, que quieran hacer casting que lo hagan”, dijo López Velarde.

Oscar Carniero, ahonda: “En La Teatrería tenemos la filosofía de que las obras no son de los productores, son de los autores y el autor es quien la hace y el productor la produce y la vuelve un éxito o no. En este caso, está más que claro, López Velarde tiene sus cachuchas tanto de autor, director de escena como de empresario, porque también va invertir en las producciones”, sostiene.