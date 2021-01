Mexicanos van a la conquista de Hollywood

Al menos unos 20 actores mexicanos destacarán en alguna producción de Hollywood durante este 2021. Si bien en la última década actores como Salma Hayek, Diego Luna o Gael García han logrado consagrarse en proyectos internacionales, este año será uno de los más importantes para el talento nacional en la meca del cine mundial con la llegada de una nueva camada de talentos mexicanos y otros viejos conocidos que participarán en grandes producciones. Aquí algunos de los más destacados.

Villano de Marvel

Gracias a su trabajo en la serie de Netflix Better Call Saul, Tony Dalton ya tuvo un acercamiento a Hollywood que quedará consagrado este año con su participación en Hawkeye, serie basada en el personaje del Universo Cinematográfico de Marvel protagonizada por Jeremy Renner y que será una de las apuestas más importantes en el 2021 para la nueva plataforma de streaming Disney+.

Tres convencen a Clint Eastwood

Cry Macho es el nombre de la película que dirigirá el ganador de dos premios Oscar y donde participará el actor de 14 años Eduardo Minett, quien debutó sobre el escenario en el musical de Billy Elliot y participó en televisión en La rosa de Guadalupe. Este proyecto tendrá como antagonista a Horacio Garcia Rojas, conocido por su trabajo en la serie de Netflix Diablero, así como el de la profesora Natalia Traven que tendrá su debut en esta industria.

Por un Oscar

Tras debutar su cinta Ya no estoy aquí en el Festival Internacional de Cine de Morelia y ganar 10 Premios Ariel, el realizador mexicano Fernando Frías aspira a ser nominado al Oscar en la categoría de Mejor Película Internacional. La revista Variety encabeza sus predicciones en el rubro con la cinta del cineasta mexicano que protagoniza Juan Daniel García Treviño.

Animará a Disney

Carlos López Estrada realiza junto a Don Hall (Grandes Héroes) la cinta animada Raya y el último dragón, la más reciente producción de Disney que será estrenada tanto en cines como en plataformas digitales. Hijo de la productora Carla Estrada, el mexicano presentó el año pasado en Sundance Summetime, una comedia musical filmada en los Ángeles, además de dirigir algunos videos musicales para artistas como Billie Eilish, Capital Cities y clipping.

Matrix la espera

Eréndira Ibarra tuvo su debut en un proyecto hollywoodense al formar parte de la serie Sense8, junto a Alfonso Herrera, pero será la cuarta parte de Matrix la primera que forme parte de su curriculum en cine. La actriz participa en la película protagonizada por Keanu Reeves y dirigida por Lana Wachowski, que además significará el regreso de este universo 18 años después del estreno de la tercera parte.

Se alinea al escuadrón

Joaquín Cosío, el conocido Cochiloco ya ha participado en proyectos como 007: Quantum con Daniel Craig o Rambo: Last Blood junto a Sylvester Stallone, este año el actor tendrá su proyecto más importante en Hollywood al formar parte del elenco principal de El escuadrón suicida, donde interpretará al General Mateo Suarez compartiendo créditos con Margot Robbie, Idris Elba, Jon Cena y Viola Davis.

Dos actores y una serie

Alfonso Herrera formó parte del elenco de Sense8 en sus dos temporadas, pero en este 2021 el mexicano regresará a Hollywood para formar parte de la serie Ozark, junto a Bruno Bichir. Los actores son parte de la cuarta y última temporada de esta producción de Netflix ganadora de dos premios Emmy y nominada a dos Globos de Oro, una de las más importantes de la plataforma de streaming.

Hacen equipo

Omar Chaparro ya es conocido en Hollywood al participar el live action de Pokemón: Detective Pikachu, pero ahora formará parte de la cinta Blackout, donde también se encuentra fichada Bárbara de Regil. La producción será el tercer largometraje de Sam Macaroni y tendrá a Josh Dudamel como protagonista.

Otro villano

Aunque aún no ha sido confirmado ya que poco se sabe sobre su producción, Tenoch Huerta pinta como favorito para convertirse en el villano de la segunda parte de Black Panther, uno de los proyectos de mayor expectativa para Marvel tras la muerte de su protagonista Chadwick Boseman. Tenoch Huerta ya es conocido en Hollywood por su trabajo en 007: Spectre o Bel Canto, junto a Julianne Moore.

Una directora con muchos proyectos

Luego de su debut en el terror con Vuelven, la cineastas Issa López tiene entre sus proyectos Our lady of tears, su primer proyecto con la productora Blumhouse, fundada por Jason Blum, y responsable de éxitos como ¡Huye!, Actividad Paranormal y La purga. La realizadora también prepara un western sobre zombies que será producido por Guillermo del Toro.

También van por un Oscar

Christian Vázquez y Armando Espitia forman la dupla estelar de Te llevo conmigo, una película mitad ficción, mitad documental sobre una pareja homosexual que no puede salir de Nueva York por su situación como indocumentados. El filme fue realizado por Heidi Ewing, directora del documental Jesus Camp nominado al Oscar. Ambos mexicanos están considerados en la lista anual de Variety rumbo al Premio de la Academia, como favoritos para ser nominados en la edición que se realiza este año.

Y los veteranos se mantienen:

Salma Hayek

Hablar de Salma Hayek es hablar de una de las latinas más consagradas en Hollywood, pero para el 2021 la actriz nominada al Oscar formará parte de una de las grandes apuestas de Marvel: The Eternals, en la que interpretará a la heroína Ajak en un elenco que estará conformado por Angelina Jolie, Kit Harrington y Richard Madden con la dirección de Chloé Zhao, favorita para llevarse el Oscar este año por Nomadland

Gael García

Ganó en 2016 un Globo de Oro por su trabajo en la serie Mozart in the jungle y dio voz al esqueleto de Héctor en la cinta animada de Disney Coco. Pero en este año participa en una película producida por un estudio de Hollywood, se trata de Old, la nueva cinta del dos veces nominado al Oscar M. Night Shyamalan, un thriller del que pocos detalles se tiene pero que estrenará este 2021.

Diego Luna

Sin duda este será uno de los años más importantes en el ámbito profesional para el actor. El mexicano suena como uno de los favoritos para el Oscar por su trabajo en Wander Darkly, película que estrenó el año pasado en Sundance. Además de retomar su personaje como Cassian Andor en el universo de Star Wars para la serie Andor que prepara Disney+ este año.

Salta al drama

Otro viejo conocido de Hollywood es el comediante mexicano Eugenio Derbez que este año dará un giro en su carrera al participar en su primer drama en una producción estadounidense con Coda, cinta que inaugurará la edición 2021 del Festival de Sundance.