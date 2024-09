¿Fan de la música electrónica? Viene a Chihuahua la DJ Michele Adamson

Una de las grandes productoras de música psytrance y DJ de Ibiza es Michele Adamson, quien estará en Chihuahua capital este próximo 5 de octubre para ofrecer un concierto electrónico, donde tocará lo mejor de su repertorio, y posiblemente música de su álbum debut “Ángel caído”, que fue un éxito a nivel global.

Criada entre la tecnología acelerada de Hong Kong y la cultura mística de Inglaterra, recorre el mundo actuando y colaborando con los pioneros psicotrónicos de la música del futuro como: Shpongle, Infected Mushroom, Violet Vision, Sub6, Ott, Younger Brother, Art of Trance, Psycraft y Astrix.

Considerada “La voz del psytrance” , ha producido y aportado sus vocales con artistas internacionales, gracias a su estilo musical y que cuenta con millones de seguidores, ha estado presente en diversas naciones y festivales de renombre.

Ella está muy involucrada en la vanguardia de la música dance y ha logrado forjar una presencia única, tanto como intérprete como productora, un día podría estar realizando su único show en vivo en uno de los superclubes del mundo, mientras que al siguiente estaría grabando sus voces distintivas e hipnotizantes con una variedad de productores de prestigio.

Michele ha realizado sus shows en vivo de Trance, Electro y Chill-out 'PsyVocal' en Japón, Israel, Serbia, Ibiza, Reino Unido, Suiza, Rusia, México, Alemania, Bélgica, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Portugal, Turquía, el Caribe, Hungría, Austria, Estados Unidos, Brasil y América del Sur, y Australia.

Ha prestado su talento vocal a numerosas grabaciones y se la puede escuchar en muchas compilaciones y álbumes de artistas estimados, incluidos Shpongle - Tales Of The Inexpressible, Ineffable Mysteries from Shpongleland, Museums of Consciousness y Codex 6, A Valid Path de Alan Parsons, Flock of Bleeps de Younger Brother, Converting Vegetarians de Infected Mushroom, The Mutant Theatre de Juno Reactor, Ra he Ya de Sub6, Unfold de Violet Vision, Closer to Heaven de Astrix, por citar algunos ya que la lista es muy vasta.

De igual manera, ha trabajado con L-Cio, Davina Moss, Gabe, Stylo & Goomgum y Paul Maddox en proyectos de techno, house y lower bpm, también ha tenido éxitos psy que encabezan las listas de éxitos con artistas como Astrix, Dino Psaras, Art of Trance, Coming Soon!!, GMS, Sub6, Eddie Bitar y muchos más.

Con sus recientes lanzamientos que encabezan las listas de éxitos cerrando la brecha entre el trance y el psytrance, con el apoyo de artistas como Armin Van Buren y muchos otros, las colaboraciones de Michele con una red cada vez mayor de productores de música dance continúan trayendo desarrollos emocionantes al mundo de la música dance.

En constante evolución como artista, Michele también ha estado produciendo su propio álbum que rompe géneros y también está componiendo para cine y televisión con Per Qx en gran medida en su álbum Nordic Noir.

Michele también ha estado enseñando y compartiendo su experiencia dando charlas sobre creación musical, sanación esotérica y psicodelia, habiendo dado conferencias en Sound Farm Studios en Ibiza y presentado en festivales como Earthcore en Australia.

No te pierdas la oportunidad de disfrutar de este concierto, los boletos ya están disponibles en la plataforma topticket.mx.